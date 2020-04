Mientras los gobiernos de todo el mundo están imponiendo medidas más estrictas de confinamiento y distanciamiento social, la gente ahora pasa más tiempo con su móvil. Esto se ha traducido en un mayor consumo de apps, como era de esperar. De momento, las aplicaciones más populares en estos tiempos de coronavirus son las de compras online, videollamadas, ejercitarse en casa, cualquiera que sirva para el teletrabajo y, sobre todo, los juegos.

En pocas palabras, los smartphones se han revelado como la mejor herramienta de productividad y de entretenimiento en estas últimas semanas. De hecho, esto lo confirma el aumento sin precedentes de descargas y compras en apps y juegos de Google Play y App Store que se ha registrado en este primer cuarto de 2020. ¿No nos crees? Mira a continuación las estadísticas al respecto reportadas por la firma de análisis de apps y tiendas de apps App Annie.

Así se ha disparado la descarga de apps y juegos en Google Play y App Store por el confinamiento

En este primer gráfico, vemos la cantidad de descargas que han registrado la tiendas de apps oficiales de Android e iOS durante este primer cuarto de 2020. Por su parte, Google Play registró un total de 22,5 mil millones de descargas, lo cual representa un incremento del 5% con respecto al primer cuarto de 2019. El 55% del total de descargas es de aplicaciones, mientras que el porcentaje restante es de juegos. La mayoría de estas descargas provienen de Brasil e India.

En cambio, la App Store de iOS registró un crecimiento año sobre año del 15% con un total de 9 mil millones de descargas en este primer cuarto de 2020. En esta plataforma, la cantidad de juegos descargados fue menor en comparación a Google Play, pues del total de descargas solo el 35% es de juegos. Los países que más apps descargaron en la tienda de Apple fueron Estados Unidos y China.

Así se han disparado las compras en Google Play y App Store por el confinamiento

Ahora, en este gráfico, vemos la cantidad de dólares gastados en Google Play y App Store por la compra de apps o juegos. En ese sentido, ambas tiendas han experimentado un incremento del 5% de las compras en este primer cuarto de 2020 con respecto al mismo período del año anterior. Sin embargo, los ingresos de la tienda de Apple han sido mayores que los de la tienda de Google.

En concreto, la App Store ingresó en este primer cuarto de 2020 un total de 15 mil millones de dólares por concepto de compras de apps y juegos (esto incluye micropagos y compras dentro de las apps). Por su parte, Google Play Store ingresó 8,3 mil millones de dólares por ese mismo concepto. En la tienda de Apple, los juegos representan el 35% de los ingresos, mientras que en la tienda de Google solo son el 15%.

Las apps y juegos más populares en este primer cuarto de 2020

Por último, tenemos un top que en su primera casilla (de izquierda a derecha) nos muestra las apps más descargadas, en la segunda están las apps con más ingresos y en la última casilla vemos las apps con más usuarios activos. Este top se elaboró comparando los datos del primer cuarto de 2020 con el último cuarto de 2019 y considerando ambas tiendas de apps (Google Play y App Store).

Aquí abajo tienes este mismo top, pero con los juegos más populares durante el primer cuarto de 2020.

Algunas no se ven reflejadas en estos tops, pero según la fuente, las apps que más han crecido durante el confinamiento han sido Disney+, Zoom y Houseparty. Mientras que en el sector de los videojuegos, los juegos que más han crecido han sido Woodturning, Lineage 2 y Gardenscapes – New Acres. Antes de irte, coméntanos… ¿cuáles son las apps o juegos que más usas durante el confinamiento y que antes no usabas?