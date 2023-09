La app de mensajería más popular del mundo acaba de lanzar por fin una de sus funciones más esperadas. Los canales de WhatsApp, que se vienen rumorando desde principios de año, ya son oficiales y aquí ya te hemos explicado cómo crear tus propios canales y para qué sirve esta nueva función.

Pues bien, a tan solo unas horas de que se hicieran oficiales, han comenzado a surgir un montón de canales interesantes a los que puedes unirte. Uno de ellos es el canal de WhatsApp de Bad Bunny, el máximo exponente latino de la música urbana, que no ha perdido el tiempo y ya ha lanzado su propio canal… ¿Quieres unirte? Pues enseguida te contamos cómo hacerlo.

Como unirse al canal de WhatsApp de Bad Bunny

El artista puertorriqueño Bad Bunny acaba de lanzar su propio canal de WhatsApp y lo ha publicado a través de una historia en su cuenta de Instagram. En la descripción de este canal, el cantante menciona que «este es mi WhatsApp, muchachos. No hagan caso a lo que dicen por ahí si no lo viste, ¿ok?». Para unirte, lo único que debes hacer es usar el botón que está en la historia de Instagram de Bad Bunny o usar el enlace que dejamos aquí abajo:

Enlace | Canal de WhatsApp de Bad Bunny

«Los canales aún no están disponibles para ti» el error que no les permite a muchos usuarios unirse a un canal de WhatsApp

Si intentaste unirte al canal de WhatsApp de Bad Bunny y te apareció el mensaje «Los canales aún no están disponibles para ti», te contamos que no eres el único al que le está sucediendo esto. Esta nueva función se está lanzando de manera escalonada en más de 150 países (como lo explicó Meta en su comunicado oficial) … ¿Qué significa esto? Que si la app no te permite unirte es porque, de momento, la función no ha llegado a tu país... ¿Qué puedes hacer? Esperar, ya que lo más probable es que en los próximos días los canales de WhatsApp se habiliten en tu región.

Y tú… ¿Te pudiste unir al canal de WhatsApp de Bad Bunny?