Cataluña empieza su cruzada contra Netflix quiere que no lo uses

Las declaraciones que realizó el secretario de Política Lingüística de la Generalitat, Francese Xavier Vila, iniciaron un debate un tanto polémico e inesperado. En medio de la discusión sobre el uso del catalán, el respectivo secretario les recomendó a los catalanes que dejasen de usar Netflix.

Dejando bien claro cual es su pensamiento, Francese Xavier Vila dijo lo siguiente: “Todo esto de Netflix se acaba si los centenares de miles de catalanes deciden darse de baja del servicio el mismo día”. De esta forma, el alto cargo de la Generalitat demuestra que aún mantiene la lucha sobre la obligación de añadir contenido en catalán a las plataformas de pago.

Cataluña inicia una “batalla” sin precedentes contra Netflix

En la sesión organizada por el Consejo Escolar de Cataluña, el responsable más importante de Política Lingüística expresó su deseo de que “los cuatro estados donde se habla catalán le dijeran al máximo responsable de Netflix que como tenemos una lengua que está reconocida, haga el favor de subir a la red todo lo que ya está doblado”.

Así mismo, Francese Xavier Vila añadió un par de palabras más al respecto: “Me estuve informando sobre el tema, y según los comentarios que me han entregado distintos especialistas, añadir doblajes en catalán no cuesta nada, por lo que hacerlo no debería generarle ningún tipo de gasto extra a la plataforma”.

Pero esto no acaba allí, y es que Francese aprovechó este “movimiento” para hablar de la ley audiovisual (en referencia al gobierno): “todo esto debería causar una agitación social más importante, los catalanes no deberían quedarse de brazos cruzados”.

¿Qué ha dicho Netflix al respecto?

De momento, las distintas cuentas españolas de Netflix que pueden encontrarse en redes sociales (Twitter, Facebook, etc.), no se han pronunciado al respecto, pues han decidido mantenerse en silencio para no generar más polémica. Uno de los últimos anuncios (relevantes) que realizaron este año, está relacionado con el aumento del precio de las distintas suscripciones disponibles en España.

En caso de que quieras participar de este movimiento, puedes seguir el tutorial en donde explicamos cómo darse de baja en Netflix.

Sin nada más que añadir sobre el tema, ¿tú qué piensas sobre todo esto? ¿Estarías dispuesto a darte de baja para ayudar a esta causa? ¡Queremos saber cuál es tu opinión!