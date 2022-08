Hace unos años era imposible cargar el móvil en menos de dos horas, ni qué decir cuando hacía falta cargar completamente las baterías de níquel para que no sufrieran el efecto memoria que limitaba su capacidad.

Esto ya no es así y los tiempos de carga cada día se van reduciendo más. De hecho, hace apenas unos días se lanzó el primer móvil del mundo con carga de 200 W, capaz de cargar completamente su batería en 10 minutos. Pero, ¿es posible ir más allá? OPPO cree que sí, al punto que será posible cargar tu móvil de 0 a 100% en un 1 segundo.

En algún momento podrás cargar tu móvil al 100% en

1 segundo, pero no será pronto

Según el director del Laboratorio de tecnología de carga de OPPO, Edward Tian, es probable que en el futuro puedas cargar tu móvil de 0 a 100% en apenas un segundo. Este desafío parece una verdadera locura por la potencia que se requerirá, pero para Tian esto es parte de su trabajo:

“Como ingeniero técnico en el campo de la carga rápida, para mí, mi trabajo es romper los límites. Continuaremos explorando hasta que un día los teléfonos puedan cargarse completamente en un segundo”.

No obstante, el ingeniero de OPPO aseguró que todavía no estamos cerca de alcanzar esas velocidades de carga, pero eso no significa que no llegarán. Tian apunta que son muchos los desafíos a superar en el camino, pues aumentar la velocidad de carga no es la parte más difícil.

Lo realmente complicado es brindar una buena experiencia de carga rápida a los usuarios, manteniendo a raya: la temperatura de carga, la densidad de energía en las celdas de la batería, el tamaño del cargador, la vida útil de la batería y, por supuesto, la seguridad de los usuarios.

Aun así, el ingeniero se mostró bastante seguro sobre sus planteamientos y recordó que

ya hay móviles con sistemas de carga rápida muy potentes. Dentro de la misma BBK Electronics (casa matriz de OPPO) está el Realme GT Neo 3, que maneja una carga rápida de 150 W. Este móvil es capaz de pasar de 0 a 100% de carga en solo 15 minutos, pero de 0 a 50% en solo 5 minutos. Esto último es prueba fehaciente de lo que menciono Tian, ya que: si de 0 a 50% son 5 minutos, ¿por qué de 0 a 100% no son 10 minutos? Lo dicho: temperaturas, seguridad, vida útil y más.

Tu móvil no debe estar ni totalmente cargado, ni totalmente descargado por mucho tiempo

Junto a sus declaraciones anteriores, Edward Tian aprovechó la oportunidad para hablar sobre buenos hábitos de carga para tu móvil. Señaló que algunos usuarios tienen por costumbre mantener la batería al 100% o al 0% durante mucho tiempo y eso puede ser perjudicial. De hecho, advirtió que puede ser tan dañino como usar el teléfono a altas temperaturas.

Aun así, el ingeniero apuntó que los móviles actualmente tienen formas de mitigar estos daños gracias a su programación, por lo que no queda todo bajo responsabilidad de los usuarios. De hecho, algunos pueden configurarse para cargar hasta cierto punto o cargar a medida que tu alarma diaria se acerca.

¿Crees que llegaremos a ver los móviles con carga completa en 1 segundo? Por cierto, OPPO ya tiene un sistema de carga rápida de 240 W de potencia, pero todavía no está presente en ningún móvil.

