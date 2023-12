El Calendario de Adviento en Google TV ya está disponible: cómo activarlo

Siempre que llega diciembre, vemos la Navidad en todos lados, acercándose hacia su fecha especial. Incluso la tecnología se viste de rojo y verde para celebrarla. Existen apps de Navidad muy útiles a la fecha, e incluso, en el mundo del streaming, ya hay un conteo oficial esperando la celebración.

El Calendario de Adviento ya se encuentra a la vista en Google TV, o aquellas TV que posean Chromecast. Y es tan colorido como divertido e interesante. Si todavía no sabes cómo es o si ya se encuentra en tu propia TV, aquí te hablaremos de todo lo relacionado.

Ya está disponible el Calendario de Adviento en Google TV

El susodicho Calendario de Adviento no es algo del otro mundo, pero sí un detalle que llama la atención desde Google TV y que seguramente nadie perderá de vista. Para activarlo, no debes hacer nada. De hecho, es algo que debería aparecer de forma automática en tu Google TV, siempre y cuando te encuentres conectado a Internet.

Verás que en la pantalla de inicio aparecerá una nueva sección, arriba en donde se mostrará el conteo hacia el día de la Navidad. Este Calendario de Adviento digital sigue el mismo principio de los tradicionales: varias casillas enumeradas van señalando los días que pasan. Cuando llegas al día correspondiente, puedes seleccionar dicha casilla para descubrir el regalo que tiene dentro.

En el caso de Google TV, sus presentes van en forma de programas o películas conmemorativas con la Navidad. Desde clásicos como El Expreso Polar, hasta programas más recientes que, de una forma u otra, celebran la ocasión. Solo debes acceder a la casilla y la misma Google TV te llevará tanto a la sorpresa, como a la plataforma de streaming en donde está disponible sin que debas buscar más nada.

Esta modalidad tan bonita durará hasta el 24 de diciembre. Si no te has animado a encender tu Google TV o poner en marcha tu Chromecast, no pierdas la oportunidad. De todas formas, también te podemos sugerir 10 películas de Navidad que alegrarán tus celebraciones este 2023.

