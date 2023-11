El mes de noviembre ha terminado y la temporada navideña está por llegar. Sabiendo esto, hemos preparado una lista en la que te mostraremos las diez mejores películas de Navidad que puedes ver en 2023.

Algunas de estas películas son clásicos. Sin embargo, otras son de años más recientes. Adicionalmente, encontrarás largometrajes de diferentes géneros como romance, comedia y fantasía. Por eso, no tenemos dudas de que alguna de las que te mostraremos te gustará.

Antes de eso, te invitamos a que veas estos excelentes fondos de pantalla navideños para tu smartphone, seguro encontrarás alguno que te guste. Sin más preámbulos, las 10 mejores películas de Navidad para ver este 2023 son las siguientes:

Solo en casa (1990)

La primera película de la lista es Solo en casa. Esta película de 1990 es uno de los cásicos navideños más famosos de todos. El mismo sigue la historia de un niño llamado Kevin McCallister (Macaulay Culkin) que es parte de una numerosa familia. Sin embargo, cuando toda la familia se va de viaje olvidan al pequeño Kevin y este se queda en casa totalmente solo.

El problema llega cuando dos ladrones se dan cuenta de que él está solo en casa de su familia e intentan entrar para robar, pero esto no terminará bien para los dos ladrones debido a que Kevin colocará decenas de trampas para evitar que ingresen. Este largometraje lo puedes ver en Disney Plus.

Pesadilla antes de Navidad (1993)

La siguiente de la lista es Pesadilla antes de Navidad y que puedes ver en Disney Plus. Esta película, nacida de la mente del director Tim Burton, cuenta la historia del Señor de Halloween Jack Skellington, y como queda fascinado al descubrir la existencia de la Navidad luego de encontrar un portal hacia un lugar llamado “Ciudad de la Navidad”.

Skellington se obsesiona tanto con la Navidad que termina secuestrando a San Nicolás porque piensa que puede mejorar la festividad. No obstante, sus cambios son muy diferentes de lo que es la festividad original.

Un padre en apuros (1996)

La tercera película de la lista es Un padre en apuros. Quien la protagoniza es Arnold Schwarzenegger y sigue la historia de Howard Lagston. Un padre que olvidó comprar el regalo de Navidad para su hijo y escogió la víspera de noche buena para hacerlo.

Como si no fuera un problema lo bastante grande, su hijo no le pidió un regalo cualquiera sino un muñeco muy popular llamado Turboman. Además, no es el único padre que busca este juguete para su hijo, lo que le complica más el problema. Si quieres verla, está en Disney Plus.

El Grinch (2000)

La tercera película de nuestra lista de películas de Navidad es otro clásico que quizá hayas visto o del que seguro has escuchado, se trata del Grinch y la puedes ver en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video. Por si no lo sabías, este largometraje fue adaptación del cuento navideño ¡Cómo el Grinch robó la Navidad!, escrito por Theodor Seuss Geisel en 1957.

La misma está protagonizada por Jim Carrey y cuenta la historia del Grinch. Una criatura verde y cascarrabias la cual no disfruta las fiestas navideñas hechas por los habitantes de una aldea cercana a la cueva donde vive llamada Villa Quien. Así que la solución que encontró fue robarse la Navidad misma, pero nada salió como esperaba.

Realmente amor (2003)

Si no la viste, debes saber qué hay quienes adoran esta película y también quienes la odian, pero a pesar de los sentimientos encontrados que genera este largometraje no podía faltar en esta lista. Realmente amor, es una película romántica que narra diferentes historias de amor de distintas parejas en vísperas de Navidad.

Algunas historias están centradas en cómo algunas personas encuentran el amor, cómo otras terminan perdiéndolo y cómo algunos deben aceptar que un amor no fue correspondido. Si quieres ver esta película, está en los catálogos de Netflix y Movistar Plus.

El Expreso Polar (2004)

Otra excelente película de Navidad es El Expreso Polar. Esta película protagonizada por Ton Hanks sigue la historia de un grupo de niños quienes abordan el referido expreso para viajar al polo norte y conocer a San Nicolás en víspera de Navidad.

No obstante, pese a que este ferrocarril no es ordinario llegar al polo norte no será tan fácil. En caso de que no la hayas visto, la puedes ver en HBO Max y también en Netflix.

Como en casa en ningún sitio (2008)

Si no te entusiasma pasar la Navidad con determinados miembros de tu familia sin importar la razón seguramente podrías identificarte con esta película. Como en casa en ningún sitio narra la historia de Brad (Vince Vaughn) y Kate (Reese Witherspoon) los cuales evitan pasar la referida festividad con sus padres para irse de viaje.

El problema llega cuando no pudieron irse de viaje por una tormenta y sus familiares logran verlos en televisión cuando el vuelo se cancela, por lo que deben aceptar las invitaciones de sus respectivas familias para pasar las festividades juntos. Si tienes Amazon Prime Video allí la puedes ver.

Cuento de Navidad (2009)

Esta película animada, y que puedes ver en Disney Plus, es una adaptación de la obra de Charles Dickens publicada en 1843 con el mismo nombre. La misma narra la historia de un magnate y prestamista tacaño llamado Ebenezer Scrooge, el cual siente un profundo desprecio hacia la Navidad.

La vida del magnate cambia cuando el fantasma de un viejo conocido le anuncia que tres fantasmas lo visitarán en víspera de la próxima Navidad los cuales le harán ver cómo solía ser su vida y cómo terminará si sigue viviendo de la manera en que lo ha hecho hasta ahora. Sin duda una de las mejores películas de Navidad que podrías ver.

Los tres reyes malos (2015)

La lista ya casi termina y el noveno puesto es para Los tres reyes malos. Esta película sigue la historia de tres amigos de la infancia llamados Ethan (Joseph Gordon-Levitt), Isaac (Seth Rogen) y Chris (Anthony Mackie) los cuales tienen la costumbre de irse de fiesta cuando llega la Nochebuena desde hace varios años.

Ahora ya han crecido y van a iniciar diferentes etapas de sus vidas, por lo que ya no pueden continuar con esta tradición anual. Por eso, decidieron realizar una última escapada de Nochebuena. Si quieres verla, está en el catálogo de Amazon Prime Video.

Mejor Navidad, ¡imposible! (2023)

Por último, pero no menos importante, está Mejor Navidad, ¡imposible!. La película relata la rivalidad entre dos antiguas amigas de la universidad, Jackie (Brandy Norwood) y Charlotte (Heather Graham). La primera suele enviar cada año una postal navideña en la que hace le muestra a Charlotte una vida que es perfecta, al menos a simple vista.

El problema comienza cuando Charlotte se presenta en la casa de Jackie para comprobar si su vida es tan perfecta como parece. Si quieres saber cómo termina puedes verla en Netflix.

Y tú … ¿qué opinas? ¿Qué te han parecido las diez películas de Navidad que te hemos mostrado? ¿Qué otra agregarías a esta lista? Déjanos tu comentario y comparte esta publicación si te ha gustado.