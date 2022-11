Presentada hace tan solo unos meses, la estación de energía Bluetti EP600 se acaba de poner a la venta en Europa. Se trata de un sistema de almacenamiento de energía modular que te permitirá tener luz en tu casa durante apagones y ahorrar en electricidad durante este invierno. Viene acompañado de la batería modular B500 que hace posible ampliar sus capacidades de suministro energético como tú quieras.

Ahora que se aproxima el invierno y los precios del gas en Europa están en alza, la estación de energía Bluetti EP600 + B500 puede ser la solución que estabas buscando para lograr la independencia energética y ahorrar en la factura de la luz y gas a largo plazo. Ten en cuenta que esta estación se puede combinar con paneles solares muy fáciles de instalar que vende el fabricante, por lo que también te permitirá generar tu propia energía de manera ecológica y limpia.

Bluetti EP600 + B500: una solución para ahorrar energía, sobrevivir a apagones y mucho más…

La Bluetti EP600 es en esencia un ESS (sistema de almacenamiento de energía) similar a un SAI, pero mucho más potente y capaz para guardar y abastecer de energía a toda tu casa. Para ello, utiliza un inversor bidireccional de 6000 VA para la entrada y salida de CA, que suministra energía de 230/400 V CA para hacer funcionar casi cualquier aparato doméstico. Además, soporta carga solar sin necesidad de usar otro inversor solar o controlador MPPT.

Hace las veces de un SAI al mantener el suministro de electricidad constante durante bajones, apagones y cortes, protegiendo de esa manera a tus aparatos ante cualquier anomalía eléctrica. Y si no es suficiente la autonomía que te brinda de serie, pues ampliar su capacidad a tu gusto con las baterías de expansión B500 que cuentan con células LFP de 4960 Wh (tienen una vida útil de 10 años que supera a la mayoría de los competidores de su clase).

La estación Bluetti EP600 soporta hasta 16 paquetes de baterías B500 para una capacidad máxima de 79,3 kWh, que resulta más que suficiente para cubrir todas las necesidades de energía en casa, incluso durante el invierno más helado. Por cierto, cada batería B500 tiene un sistema de autocalentamiento pensado para superar la temperatura del ambiente en los días más fríos.

La estación está fabricada con una carcasa de aleación de aluminio de alta resistencia y protección IP65 para soportar los embates del polvo, los arañazos y el desgaste. Cabe resaltar que genera menos de 50 dB de ruido mientras funciona, lo cual no es mucho y no molestará a nadie si se instala tanto dentro como fuera del hogar o establecimiento. Dicho sea de paso, no es necesario montarla en la pared, pues está pensada para apilarla junto a varios paquetes de baterías B500 en el suelo y conectar todos los cables y componentes necesarios. ¡Es muy fácil de instalar!

La Bluetti EP600 te ayudará a amortiguar la subida de la factura energética

Para evitar que la subida de precios de la luz y el gas siga impactando tus bolsillos, la estación de energía Bluetti EP600 es capaz de captar la energía del sol durante las mañanas y convertirla en energía utilizable para el resto del día. Así, en las horas en las que el precio de la luz o gas es más alto, puedes tirar de la energía solar de esta estación para ahorrarte dinero. Y cuando el precio sea más bajo, utilizas la red eléctrica y mientras tanto para recargas tu Bluetti EP600.

Teniendo en cuenta que la energía eléctrica cuesta mucho por la tarde, que es el momento donde hay más luz solar en el día, este plan de ahorro es perfecto. Por otra parte, considera que la estación EP600 acepta una entrada solar de hasta 6000 W, lo que significa que un combo de una EP600 y dos baterías B500 solo tarda unas 2,2 horas en cargarse al 100 % con la luz del sol. Eso sí, para ello tendrás que comprar varios paneles solares que se venden por separado.

Durante las horas puntas (generalmente de 16 a 21 horas), puedes tirar de la carga de la Bluetti EP600 para alimentar a todos tus aparatos para así poder seguir usándolos sin pagar los excesivos precios de la luz. Quizás el coste de esta estación de energía no justifique su compra en este momento, pero piensa a largo plazo. Aplicando este plan de ahorro con la Bluetti EP600 todos los meses durante varios años, ahorrarás muchísimo dinero y si coste quedará totalmente amortizado al cabo de un tiempo.

De cualquiera manera, considera que el futuro energético en Europa aún es incierto debido a los conflictos actuales entre Rusia y el resto de países del continente. No nos extrañaría que la situación no mejore en los próximos años o que incluso se agrave. Así que, antes de que eso ocurra, te recomendamos comenzar a idear un plan de ahorro energético. Lo principal es cambiar tus hábitos de consumo y luego apostar por una estación de energía solar como la Bluetti EP600 que te permitirá conseguir una independencia energética parcial.

Cómo comprar la Bluetti EP600 al precio más bajo

La Bluetti EP600 se ha puesto a la venta en Alemania, Italia, Francia, España, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Polonia y Austria. Como parte de la oferta de lanzamiento, puedes llevarte el combo de la estación EP600 + 2 paquetes de batería B500 por 8999 euros, o de 3000 euros para el B500 hasta el 31 de diciembre. Los envíos comenzarán a finales de noviembre tras el pedido anticipado. ¡Justo a tiempo para el invierno!

Además, el fabricante pronto lanzará un plan de pago a plazos, que incluye un depósito de 1000 euros. Y también habrá un subsidio de instalación de 500 euros para los pedidos realizados antes del 1 de enero de 2023. Consigue tu estación Bluetti EP600 al mejor precio con este botón:

Bluetti, que ya lleva más de 10 años de experiencia en esta industria, te ofrece atención al cliente las 24 horas del día, todos los días de la semana, y te da una garantía de 10 años con un servicio opcional de instalación in situ. Así que compra con confianza y sin preocupaciones.