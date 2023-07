Android Auto 10 es oficial: novedades y cómo descargarlo

No hace mucho, Android Auto tuvo una novedad interesante, al agregar en su versión 9.9 algunas configuraciones dirigidas a los coches inteligentes. Pues bien, ni han tardado una semana tras esto, cuando ya sus desarrolladores lanzaron la beta para la siguiente versión. Ya es posible probar Android Auto 10.0 desde dispositivos con Android 8.0 en adelante, y ver cuáles son los cambios que pudieran haberse agregado.

Que, adelantamos, son prácticamente inexistentes. Al parecer, esta versión beta se ha adelantado con el propósito de informar la presencia de la versión 10.0 y nada más. Y claro, con posibles arreglos internos que, por el momento, Android no ha informado al respecto.

Android Auto 10.0: descubre cómo descargar la beta

Tal vez no sea tan raro encontrarnos con la beta de Android Auto 10.0 sin cambios aparentes, después de todo, recientemente se añadieron novedades en la versión anterior. Algo que, a pesar de todo, no deja de ser decepcionante, pues no es como si no existieran funciones pendientes de agregar o mejorar para darle una mejor funcionalidad a la aplicación, y que todavía están por verse.

Entre ellas, el rediseño del apartado de ajustes, integrando Material You, así como la posibilidad de cambiar la aplicación que se abre al inicio. Nada de esto parece estar dentro de la beta de Android Auto 10.0. Es posible que quizá la mayor parte de los cambios hayan sido internos, con tal de corregir algunos errores que mejoren la experiencia de usuario.

Android Auto es una aplicación hecha para coches, de modo que puedas abrir en la pantalla del vehículo aplicaciones útiles como Google Maps. Todo a través de la voz, y con una interfaz fácil de visualizar para no hacerte perder la concentración mientras manejas.

Si quieres probar la beta de Android Auto 10.0, y no estás inscrito en el programa beta, puedes descargar el archivo APK desde el enlace de abajo. Si no sabes cómo instalar este tipo de archivos, siempre puedes revisar nuestra guía sobre cómo instalar archivos APK en Android.

DESCARGAR | Android Auto 10.0