Samsung es líder en actualizaciones de software para smartphones (si no contamos a Apple), ya que ofrece tres grandes actualizaciones de Android para la mayoría de sus móviles. Esto contrasta con la política anterior de dos actualizaciones principales de Android para todos los dispositivos, independientemente de su precio o posicionamiento.

Pero es que además, los de Corea del Sur hace poco ampliaron su política a cuatro años de actualizaciones importantes del sistema operativo para sus buques insignia y algunos teléfonos de gama media (lo que incluye modelos de las series Galaxy A, Galaxy M y Galaxy F). Esto demuestra el compromiso de Samsung con las actualizaciones de software, que es un importante argumento de venta de sus dispositivos, y es una de las razones por las que los smartphones Samsung son tan populares.

Sin embargo, no todos los móviles de Samsung están cubiertos por la política de 4 años de actualizaciones. Algunos se quedaron con la política de tres grandes actualizaciones, lo que significa que Android 14 será la versión final del sistema operativo que recibirán estos dispositivos. Veamos cuáles son esos dispositivos para los que Android 14 será el final del camino.

5 smartphones y tablets Samsung Galaxy que recibirán Android 14 y nada más

Si tienes uno de estos móviles y tablets Samsung, ten por seguro que recibirás Android 14, pero después de eso ya no se actualizará más su versión de Android:

Galaxy A52

Galaxy A52s

Galaxy A52 5G

Galaxy A72

Galaxy Tab S7 FE

Y es que Android 14 será la tercera y última actualización de Android para estos dispositivos, según la política de actualizaciones aplicable para ellos. Todos ellos se lanzaron con Android 11 y Samsung prometió que los actualizaría tres veces.

¿Qué hago después de que actualice a Android 14?

Que tu móvil deje de recibir actualizaciones de Android realmente no es el fin del mundo. Nada impedirá que siga funcionando perfectamente bien por muchos años más, pese a no recibir nuevas funciones y correcciones. Actualmente, Android y One UI (la capa de personalización de Samsung) es un sistema operativo impecable que no tiene errores graves y raras veces falla.

No obstante, cuando tu teléfono móvil deja de recibir actualizaciones de Android, significa que ya no recibirá los últimos parches de seguridad. Esto puede hacer que tu teléfono sea más vulnerable a los ataques de malware.

Si no quieres cambiar de móvil, lo que te recomendamos hacer es evitar instalar apps de fuentes desconocidas o poco fiables y usar una aplicación antivirus. Asimismo, evita pinchar en enlaces que te envíen en correos o mensajes sospechosos. Con un poco de sentido común, tu Samsung se mantendrá sano y salvo por muchos años.