Si utilizas Android Auto en tu coche, es posible que últimamente hayas notado que los comandos de voz no funcionan correctamente. Es posible que hayas experimentado problemas como no poder hacer llamadas, enviar mensajes de texto o reproducir música con la voz. Esto puede ser frustrante e inseguro, especialmente cuando estás conduciendo.

Afortunadamente, ya existe una solución sencilla para solucionar este problema. Google ha lanzado una actualización para la aplicación de Google que resuelve los problemas de comandos de voz en Android Auto. Todo lo que tienes que hacer es instalar la última versión de la aplicación de Google desde Play Store y reiniciar el teléfono.

Cómo solucionar los comandos de voz rotos en Android Auto

Google ha solucionado el problema que impedía que los comandos de voz funcionaran correctamente en Android Auto. El problema se debía a un error en la aplicación Google Assistant, que se encarga de la integración de voz en el coche. Para solucionarlo, los usuarios deben actualizar la aplicación de Google a la última versión disponible en Google Play Store.

Ten en cuenta que la actualización no forma parte de Android Auto en sí, sino de la aplicación de Google que se ejecuta en segundo plano. Google no ha especificado qué versión de la aplicación de Google contiene la corrección, pero cualquier versión de junio de 2021 o posterior debería funcionar. Si tienes activadas las actualizaciones automáticas en tu dispositivo Android, ya deberías tener instalada la última versión. Si no, ve a la tienda y busca la actualización de forma manual.

También puedes descargar e instalar el archivo APK de la última versión de la aplicación de Google desde una fuente de confianza, como APKMirror.

Otras formas de solucionar los comandos de voz rotos en Android Auto

A veces, los comandos de voz pueden fallar debido a varias razones, como una mala conexión de Internet, un micrófono defectuoso o un software obsoleto. Si aún tienes algún problema con los comandos de voz en Android Auto tras actualizar la app de Google, puedes probar algunos de estos consejos:

Asegúrate de mantener pulsado el botón de comando de voz hasta que oigas un pitido.

Comience a hablar después de oír el pitido de Android Auto. El pitido indica que Android Auto está escuchando.

Intente minimizar el ruido a tu alrededor cuando hable.

Si estás utilizando un receptor posventa, asegúrate de que el micrófono funciona correctamente. Puede consultar con su instalador si no estás seguro.

Comprueba que has descargado un idioma para el reconocimiento de voz sin conexión. En la aplicación de Google, ve a Ajustes > Voz.

Activa la detección de «Ok Google» desde cualquier pantalla.

¡Eso es todo! Esperamos que hayas conseguido que los comandos de voz de Android Auto ya te funcionen.