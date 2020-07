Si tienes un Xiaomi Mi A3 y has recibido el aviso de que hay una nueva actualización disponible para ser descargada, te recomendamos que no la descargues, ¿por qué? Porque la compañía china Xiaomi ha lanzado una actualización vía OTA que en realidad no debería haber lanzado.

Fallos en la nueva actualización para el Xiaomi Mi A3

Esta nueva actualización para el Xiaomi Mi A3 posee errores que dejan al terminal prácticamente inutilizable, algo que ya había pasado (no tan grave) con la actualización de Android 10. Según lo reportado por varios usuarios que descargaron e instalaron esta actualización, el Xiaomi Mi A3 se queda sin Dual SIM, fallo extremadamente serio que ha revolucionado las redes sociales con publicaciones de usuarios que poseen este terminal.

Really bad experience with another useless update for 1.4 Gb, and new services that is unnecessary. Dual sim functionality is lost and need to give permission for telcel to use mobile data.

Xiaomi you people are stretching the definition of Android one. Shame#mia3 @XiaomiIndia pic.twitter.com/ImB5S6hCIp — Kaushik Raman (@kaushikraman7) July 13, 2020

La actualización V11.0.3.0.QFQMXTC que ha llegado a gran parte de los poseedores de este terminal en el mundo, no solo inutiliza la Dual SIM del móvil, también instala aplicaciones como Claro música, Mi Telcel y Telcel que no corresponden a países fuera del territorio mexicano. Esto se debe a que en realidad han lanzado la ROM propia de Telcel para móviles en versión global de todo el mundo que deberían recibir una ROM pura y no adherida a ningún operador.

Pero esto no es todo, además según los reportes de cientos de personas, en algunos casos el Mi A3 entra en una especie de “loop infinito” en donde el móvil no puede encenderse de forma correcta. En pocas palabras, la actualización daña el “booteo” (inicio) del móvil al momento de encenderlo.

¿Qué debes hacer si actualizaste tu Xiaomi Mi A3?

Si instalaste esta nueva actualización que lanzó Xiaomi con fallos, lo mejor que puedes hacer es aguardar a que la compañía lance una nueva versión sin errores. Se espera que Xiaomi arregle este enorme problema lo antes posible… pues varios terminales han quedado inutilizables.

Fuente | Fonearena