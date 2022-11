4 juegos de Square Enix para Android que dirán adiós este 1 de diciembre

La popular empresa de videojuegos Square Enix acaba de anunciar que uno de sus estudios dedicados al desarrollo de títulos para Android e iOS cerrará dentro de poco. Así es, Onoma Studio (originalmente conocido como Square Enix Montreal) dirá adiós este 24 de noviembre y con ello desaparecerán cuatro de sus juegos que aún estaban disponibles en la Play Store. ¿Quieres saber cuáles son? Pues enseguida te los revelamos.

Onoma cierra: 4 juegos del estudio de Square Enix dejarán la Play Store el 1 de diciembre

A través de su cuenta de Twitter, Onoma Studio ha revelado que desde el 1 de diciembre los siguientes títulos ya no estarán disponibles en Google Play Store y App Store: Deus Ex Go, Hitman Sniper The Shadows, Arena Battle Champions y Space Invaders Hidden Heroes. Además, anunciaron que los servidores de estos juegos dejarán de prestar servicios a partir del 4 de enero de 2023, por lo que el estudio alienta a que los usuarios de estos títulos eviten hacer nuevas compras dentro de los juegos.

Los jugadores de Space Invaders Hidden Heroes (al carecer de multijugador online) no sufrirán por el cierre de los servidores. Sin embargo, Deus Ex Go, Arena Battle Champions y Hitman Sniper The Shadows sí que requieren una comunicación constante con los servidores para ser jugables. Esto significa que quedarán obsoletos desde el próximo año, así que aprovecha de jugarlos en sus últimos días.

Ahora bien, es importante mencionar que Lara Croft Go y Hitman Go (dos juegos que también son de Onoma) no serán afectados por el cierre del estudio y permanecerán en la tienda de apps de Google y Apple. ¿Eras jugador de estos títulos? Pues no te preocupes, aún puedes disfrutar de estos 10 juegos de Square Enix para móviles Android.

Y tú… ¿Extrañarás jugar a estos 4 videojuegos de Square Enix en tu móvil?