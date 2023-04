Cuando creíamos que el ZTE Axon 40 SE iba a ser el smarpthone más económico de esta serie, ZTE ha lanzado el ZTE Axon 40 Lite; un móvil que es 100 euros más barato y eso que no sacrifica mucho. Mantiene la cámara triple de 50 MP, la batería de 4500 mAh con carga rápida de 22,5 W, la configuración de memoria de 4 GB de RAM + 128 GB de almacenamiento y hasta la pantalla Full HD+ de 60 Hz.

Lo único que cambia con respecto al Axon 40 SE es el procesador. Y es que lleva el Unisoc T616 en lugar del Unisoc T618. Por esta razón, es un poco menos potente según los benchmarks, aunque la diferencia no debería ser notable.

Especificaciones del ZTE Axon 40 Lite

El nuevo ZTE Axon 40 Lite tiene un diseño menos prémium que la versión SE. Cuenta con un notch en forma de gota para la cámara selfie, muy típico de los smartphones Android económicos. Su parte trasera luce un poco mejor, pues tiene un acabado elegante y dos módulos de cámara circulares con bordes dorados. Además, tiene laterales planos que mejoran el agarre.

Características ZTE Axon 40 Lite

Dimensiones y peso 163 x 74 x 8,3 mm. 182 gramos. Pantalla 6,6″ Full HD+ (2408 x 1080 píxeles) con panel IPS, tasa de refresco de 60 Hz, relación cuerpo-pantalla del 90,5%, relación de aspecto 20:9 y notch en forma de gota. Procesador Unisoc T616 con gráfica Mali-G57MP. RAM 4 GB (+2 GB de RAM virtual). Almacenamiento 128 GB en formato UFS 2.2, ampliable con micro SD hasta 1 TB. Cámara trasera Principal de 50 MP con f/1.8.

Sensor de profundidad de 2 MP con f/2.4.

Macro de 5 MP con f/2.4 y enfoque a 3 cm.

Flash Dual LED. Cámara frontal 8 MP con f/2.5. Conectividad y extras USB C, WiFi de doble banda, Dual SIM 4G, GPS, acelerómetro, sensor de proximidad, sensor de luz, giroscopio, brújula, Bluetooth 5.0, jack de 3.5 mm y lector de huellas lateral. Batería 4500 mAh con carga rápida de 22,5 W. Sistema operativo Android 12 bajo MyOS 12. Lee también: Meizu 20, 20 Pro y 20 Infinity: los aves fénix de Meizu con Snapdragon 8 Gen 2, pantallas OLED y cámara de 50 MP

Un smartphone básico con buenas prestaciones

A nivel de hardware, no es un teléfono que llame la atención. Monta el modesto procesador Unisoc T616 junto con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. La RAM se puede expandir virtualmente hasta 6 GB y el almacenamiento hasta 1 TB con una micro SD. Te brindará un excelente rendimiento en tareas básicas (redes sociales, navegación en Internet, etc.), pero no esperes mucho de él.

Sus cámaras parecen ser decentes. Tiene un sensor principal de 50 MP acompañado de dos sensores de 5 MP y 2 MP para el enfoque macro y el modo retrato, respectivamente. Aparte, dispone de una cámara para selfies de 8 MP.

Viene con una batería de 4500 mAh que soporta una carga rápida de hasta 22,5 (incluye el cargador rápido en su caja). Y trae el sistema operativo Android 12 instalado de fábrica. Raro que no llegue con Android 13 a estas alturas, pero esto suele pasar en las gamas más económicas de Android.

Precio y disponibilidad del ZTE Axon 40 Lite

El ZTE Axon 40 Lite solo ha sido presentado en México con un precio de 3999 pesos, que equivalen a 201 euros. Es muchísimo más barato que sus hermanos, los ZTE Axon 40 Ultra y Axon 40 Pro.

Se puede conseguir en los colores azul celeste y negro. Aún no se ha anunciado su disponibilidad en otros mercados.