Finalmente, ha sido lanzado al mercado el Volla Phone X23 creado por la firma alemana Hallo Welt Systeme. Este móvil tiene un buen diseño y es muy resistente. El detalle es que este no posee una versión de Android o capa de compatibilidad que tenga instaladas las aplicaciones nativas de Google por defecto. Lo mismo sucede con su precio, ya que es muy considerable comparado con otros móviles.

En lo que al hardware se refiere, sus especificaciones no están para nada desfasadas. Eso sí, lo más destacable es su resistencia a los golpes, caídas y al polvo, al punto en que ha conseguido una certificación IP68. Además, sus dimensiones (160,9 x 80 x 12,2 mm.) son perfectas para aquellos que buscan un smartphone que no sea excesivamente grande.

Especificaciones Volla Phone X23

Características Volla Phone X23 Dimensiones y peso 160,9 x 80 x 12,2 mm. 270 gramos. Pantalla IPS, 6,1” HD+ (1560 x 720), brillo de 500 – 550 nits, 411 ppp con protector Gorilla Glass 5 y sistema U-Notch. Procesador MediaTek Helio G99 de 2.2 Ghz con GPU Arm Mali-G57. RAM 4 GB. Almacenamiento 128 GB expandibles a un TB con tarjeta micro SD. Cámara trasera Principal de 48 MP con sistema de enfoque PDAF y f/1.9.

Ultra gran angular de 8 MP con sistema de enfoque AF y f/2.2.

Flash LED, HDR. Cámara frontal 16 MP. Conectividad y extras WiFi, Bluetooth, 4G, GPS + AGPS + Glonass, NFC, dual SIM, lector de huellas dactilares, USB-C, Jack de 3,5 mm, resistencia contra los golpes, el agua y el polvo basada en el estándar militar MIL-STD-810H y con certificación IP68. Batería Batería extraíble de 5000 mAh, carga rápida de 30 vatios, carga inalámbrica de 15 vatios. Sistema operativo Volla OS – Ubuntu Touch. Lee también: Nueva AllPowers R4000: una gigantesca batería portátil de 3600 Wh para toda tu casa

La pantalla y la cámara del Volla Phone X23 cumplirá tus expectativas

Aunque no sea una marca muy conocida eso no significa que sus prestaciones sean deficientes. Su pantalla con panel IPS te ofrece una resolución HD+. Además, la misma no se queda corta con el brillo, ya que puede llegar a los 550 nits. También está protegida por un cristal Corning Gorilla Glass 5.

Las cámaras tampoco tienen malos números. Por ejemplo, la cámara trasera es un doble objetivo conformado por una cámara principal de 48 MP con un sistema de enfoque PDAF y f/1.9 y una lente ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 mejorada con el sistema de enfoque AF, además de un flash led. Por su parte, la cámara frontal es de 16 MP.

El Volla Phone X23 no se quedará corto en almacenamiento, memoria RAM y procesador

En lo que al almacenamiento se refiere no tendrás que preocuparte por quedarte corto de espacio. Esto se debe a que el Volla Phone X23 tiene 128 GB de almacenamiento interno y si esto no es suficiente para ti puedes instalarle una tarjeta microSD de hasta 1 TB. Además, te ofrece 4 GB de memoria RAM.

En cuanto al procesador, el Volla Phone X23 viene con un MediaTek Helio G99 de 2.2 Ghz con una GPU Arm Mali-G57. Un procesador bastante potente que cumplirá con todas las funciones que puedas necesitar.

Un móvil resistente con una excelente batería extraíble

Si buscas un móvil resistente, el Volla Phone X23 cubrirá tus exigencias en este apartado y por mucho. Esto se debe a que tiene resistencia probada contra el agua, el polvo y los golpes.

Su diseño cumple las especificaciones del estándar militar MIL-STD-810H y dispone de una certificación IP68. De este modo, podrás usarlo tranquilamente en los entornos más duros teniendo la confianza de que no sufrirá fallos y daños.

Su batería es extraíble y tampoco te decepcionará, ya que tiene una capacidad de hasta 5000 mAh. Además, cuenta con una capacidad de carga rápida de hasta 30 vatios y soporta carga inalámbrica a 15 vatios.

Dos sistemas operativos de código abierto para usar

Lo más llamativo del Volla Phone X23 es su sistema operativo. Esto se debe a que el mismo no trae instaladas por defecto las aplicaciones de Google como Google Chrome, Google Play, YouTube etc. Por increíble que suene incluye dos sistemas operativos: uno es Ubuntu Touch y el otro es Volla OS y puedes elegir cuál de los dos utilizar al encenderlo.

El sistema Volla OS vendría siendo una versión open source del Android que muchos móviles emplean, pero sin las aplicaciones de Google, por lo que no es obligatorio que las instales. Aunque puedes instalar otras apps de Android en el smartphone como WhatsApp, Telegram, las distintas redes sociales, entre otras.

Todo esto ha sido pensado con la finalidad de proporcionarte control sobre las aplicaciones que instalas, así como más privacidad. Además, este sistema operativo no tiene conexión con la nube ni te solicita creación de una cuenta para funcionar.

Por su parte, Ubuntu Touch también es un sistema de código abierto creado por la firma inglesa Canonical como una variación de su estima operativo para ordenadores de escritorio del mismo nombre (Ubuntu) solo que el mismo se instala en móviles. Aunque tiene apps nativas, también es compatible con aplicaciones para Android.

Precio del Volla Phone X23

El Volla Phone X23 se puede conseguir por 522 €. No obstante, Hallo Welt Systeme ofrece un 10% de descuento en el precio del dispositivo hasta el 19 de marzo a quien lo compre y utilice el código “VOLLAX23” en la tienda de su web oficial.

Este descuento reduciría el precio del Volla Phone X23 a 478,13 €. Otro detalle es que si compras el dispositivo en su web oficial con el código promocional lo estarías recibiendo en el mes de mayo. De momento, el Volla Phone X23 solo está disponible en Europa y aún no se ha podido saber cuándo llegará a otras regiones del mundo.

El Volla Phone X23 no es el único móvil con sistemas operativos de código abierto. Te invitamos a revisar una publicación en la que podrás saber cuáles son los otros smartphones de este tipo que pueden encontrarse en el mercado. Además, si quieres saber más sobre las alternativas de código abierto de sistemas operativos para móviles, en esta publicación hablamos sobre las mismas con mucho detalle.

No hay duda de que el Volla Phone X23 es un móvil con un precio considerable aunque sus prestaciones no sean precisamente modestas. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué te ha parecido el Volla Phone X23? ¿Crees que es un móvil muy caro o consideras que su precio está justificado? Cuéntanos en los comentarios.