Los móviles de sobremesa son una tecnología en vías de extinción. Recuerda que la mayoría de funciones que te ofrece un teléfono móvil fijo ya las puedes llevar a cabo desde la comodidad de tu smartphone. Por eso, el avance constante de los smartphones dejó en segundo plano a los móviles fijos, haciéndolos prácticamente inútiles para casi todo el mundo.

Sin embargo, debes considerar que aún hay empresas que necesitan tener muchos móviles de sobremesa para atender a sus clientes. Lo ideal para estas corporaciones es que sus móviles fijos integren las principales funciones de los smartphones actuales, para así tener una comunicación empresarial más efectiva y veloz. ¿Necesitas un dispositivo así? Entonces llegaste al lugar indicado, porque hoy conocerás el F840, un móvil fijo de CoComm con conectividad WiFi, Android y 4G.

Aquí tienes las especificaciones del CoComm F840

CoComm es una empresa española fundada en 2014. Esta compañía se ha encargado de innovar la tecnología móvil fija con dispositivos increíbles. El más reconocible e interesante de su catálogo es el F840.

Este móvil fijo es un híbrido perfecto entre las funciones de los smartphones y los móviles de sobremesa. Para que lo compruebes por ti mismo, te dejamos a continuación las especificaciones del F840:

Características CoComm F840 Dimensiones y peso 240 x 200 x 90 mm. 900 gramos. Pantalla Táctil capacitiva de 4,5” con tecnología IPS TFT y resolución de 480 x 854 píxeles. Procesador MediaTek 6737 de cuatro núcleos a 1.25 GHz. RAM 1 GB DDR Almacenamiento 8 GB eMMC. Ampliable hasta 32 GB con tarjetas microSD. Conectividad y extras Conectividad WiFi, Bluetooth 4.1, ranura para tarjeta SIM 4G, micro USB 2.0 (para transferencia de datos), conector jack de 3,5 mm (para micrófono auxiliar), conector DC jack de carga, conector jack 3,5 mm para auriculares en formato OMTP, radio FM, calendario, calculadora, cronómetro y listado de tareas. Antena integrada en el dispositivo. Batería 4000 mAh. La batería tarda 10 horas en cargarse. El fabricante promete una autonomía de 2 días. Sistema operativo Android 8.1

El CoComm F840 tiene todo lo necesario para llevar las comunicaciones de tu empresa al siguiente nivel

Con la tabla de características anterior, viste que el CoComm F840 es un dispositivo muy completo. Este móvil fijo se adapta a la perfección a tus necesidades. Considera que es un dispositivo inalámbrico que no necesita cables para hacer llamadas, algo que le caerá de maravilla a tu empresa. A esto súmale que con el F840 podrás usar Bluetooth, WiFi y conectividad 4G. Además, este móvil fijo tiene un diseño bonito y moderno, que llama la atención por su hermosa pantalla táctil con una resolución de 480 x 854 píxeles. De esta manera, tendrás un móvil fijo con un panel que se verá genial y te facilitará mucho el uso del dispositivo.

¿Qué más le puedes pedir al F840? Pues recuerda que su sistema operativo se basa en Android 8.1 (esto te permitirá sincronizar los contactos de tu móvil con el F840 de forma rápida usando la app Allocy). El dispositivo no descuida la importancia de las llamadas, ya que cuenta con una calidad de voz HD y permite conferencias de hasta 6 participantes. Ahora, ¿tendrás largas sesiones de trabajo que exigirán un uso intenso del F840? Eso no será un problema, porque este móvil ofrece un tiempo de conversación en llamadas que alcanza las 15 horas y la autonomía del dispositivo llega a los 2 días. Por último, el móvil también ofrece algunas funciones extra que aumentarán tu productividad (como navegador, calculadora, alama o un interesante listado de tareas). Así no tendrás que usar en ningún momento tu móvil Android cuando estés trabajando en la oficina.

En suma, el F840 es el dispositivo que necesitas para dejar de usar los viejos móviles fijos que tienes en tu empresa. Será muy complicado conseguir en la actualidad otro móvil fijo que integre de forma tan genial las funciones de un smartphone Android.

Eso sí, debes saber que el FB40 es un móvil fijo que pone toda la carne en el asador. Por eso, su precio ronda los 300 €. Esto tal vez te asuste un poco, pero si estás dispuesto a tener la mejor telefonía móvil en tu empresa, comprarás el CoComm F840 con los ojos cerrados.

En fin, ¿qué te ha parecido el CoComm F840? ¿Te lo pillarás o crees que es una mala inversión? Déjanos tu opinión en los comentarios.

