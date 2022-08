Luego de la presentación de los Samsung Galaxy Z Flip 4 y Z Fold 4, es probable que te hayas preguntado cuánto mejoraron estos dispositivos respecto a sus versiones anteriores. Es bastante normal, ya que no parece haber demasiados cambios, sino una simple puesta al día con algunas novedades.

Con la comparativa del Galaxy Z Flop 4 vs Galaxy Z Flop 3 concluimos que esto no era necesariamente así. El plegable en formato de libro sí ofreció novedades importantes en algunos apartados, pero ¿pasa lo mismo con el Galaxy Z Flip 4? Es lo que vamos a averiguar al comparar a fondo al Galaxy Z Flip vs Galaxy Z Flip 3. ¿Será que el nuevo plegable tipo concha de Samsung evolucionó lo suficiente?

Tabla comparativa del Samsung Galaxy Z Flip 4 vs Galaxy Z Flip 3

En un primer vistazo será bastante difícil que notes alguna diferencia entre los Galaxy Z Flip 4 y Z Flip 3. Sin embargo, están ahí y una buena manera de apreciarlas rápidamente es a través de una tabla comparativa. Esta es la ficha técnica de ambos dispositivos:

Especificaciones Galaxy Z Flip 4 Galaxy Z Flip 3

Dimensiones y peso Plegado: 84,9 x 71,9 x 15,9 – 17,1 mm. Desplegado: 165,2 x 71,9 x 6,9 mm. Peso: 187 g. Usa un marco de aluminio y protección Corning Gorilla Glass Victus+. Plegado: 86,4 x 72,2 x 15,9 – 17,1 mm. Desplegado: 166 x 72,2 x 6,9 mm. Peso: 183 g. Usa un marco de aluminio y protección Corning Gorilla Glass Victus junto a Gorilla Glass GX. Pantalla Principal: Foldable Dynamic AMOLED 2X de 6,7″ con resolución Full HD+ (2640 x 1080) a 120 Hz, HDR10+ y brillo de 1200 nits. Secundaria: Super AMOLED de 1,9″ con resolución de 512 x 260 píxeles. Procesador Qualcomm Snapdragon 8+

Gen 1 con gráfica Adreno 730. Qualcomm Snapdragon 888 con gráfica Adreno 660. RAM 8 GB LPDDR5. Almacenamiento 128 GB / 256 GB en formato UFS 3.1. 128 GB / 256 GB / 512 GB en formato UFS 3.1. Cámara Trasera Doble de 12 MP con f/1.8 y píxeles de 1.8μm + ultra gran angular de 12 MP con f/2.2 y visión de 123º. Con Dual Pixel AF, PDAF y OIS. Doble de 12 MP con f/1.8 y píxeles de 1.4μm + ultra gran angular de 12 MP con f/2.2 y visión de 123º. Con Dual Pixel AF, PDAF y OIS. Cámara Frontal 10 MP con f/2.4. Conectividad y extras Dual SIM 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, resistencia al agua IPX8, lector de huellas lateral y altavoces estéreo con Dolby Atmos. Dual SIM 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, resistencia al agua IPX8, lector de huellas lateral y altavoces estéreo con Dolby Atmos. Batería 3700 mAh con carga rápida de 25 W, carga inalámbrica de 15 W y carga inalámbrica inversa de 4,5 W. 3300 mAh con carga rápida de 15 W, carga inalámbrica de 10 W y carga inalámbrica inversa de 4,5 W. Sistema operativo One UI 4.1.1 basado en Android 12. One UI 3.1.1 basado en Android 11. Actualizable a One UI 4.1.1 basado en Android 12. Precios (de lanzamiento)

A partir de 1.099 € (8 GB + 128 GB). A partir de 1.059 € (8 GB + 128 GB). Cómpralo aquí Comprar Comprar

El Galaxy Z Flip 4 cuenta con un diseño y pantallas que no cambian, aunque sí mejoran un poco

Como mencionamos arriba, es difícil que encuentres diferencias entre estos dos dispositivos si no te detienes a analizarlos. Y es que Galaxy Z Flip 4 cuenta con un diseño prácticamente idéntico al del Galaxy Z Flip 3, aunque con algunas mejoras.

Por ejemplo, la nueva versión es ligeramente más pequeña (0,8 mm) y delgada (0,33 mm), aunque con un peso un poco mayor (187 gramos vs 183 gramos). El cuerpo mantiene el cristal como protagonista, así como marcos de aluminio.

Algo similar sucede con la resistencia al agua de estos dispositivos, ya que la certificación IPX8 sigue igual, pudiendo sumergirlos hasta 30 minutos a 1,5 metros de profundidad. Sin embargo, las pantallas del Galaxy Z Flip 4 están mejor protegidas gracias a uso de Gorilla Glass Victus+. En cambio, el Galaxy Z Flip 3 usa Gorilla Glass Victus en el panel interno y Gorilla Glass DX en el externo.

Y hablando de pantallas, ambos plegables tienen exactamente las mismas:

Pantalla interna : 6,7” con resolución Full HD+ (2640 x 1080), panel Foldable Dynamic AMOLED 2X, tasa de refresco de 120 Hz, HDR10+ y brillo máximo de 1200 nits.

: 6,7” con resolución Full HD+ (2640 x 1080), panel Foldable Dynamic AMOLED 2X, tasa de refresco de 120 Hz, HDR10+ y brillo máximo de 1200 nits. Pantalla externa: 1,9” con resolución de 512 x 260 pixeles y panel Super AMOLED.

No obstante, en el caso del Galaxy Z Flip 4 las mejoras de pantalla vienen de parte del software al incluir nuevas opciones de configuración e interacción sin tener que desplegar el móvil. Entre ellas está Tracking Shot, que evoluciona respecto al Z Flip 3 y de la que hablaremos en el apartado de cámaras.

El gran salto del Galaxy Z Flip 4 respecto al Galaxy Z Flip 3 está

en su procesador

Como sucedió con su medio hermano, el Galaxy Z Flip 4 llega al mercado con un Snapdragon 8+ Gen 1 en su interior. Con este chip, el plegable tipo almeja de la compañía se acomoda entre los móviles más potentes del mundo. Esto puedes verificarlo en el top de AnTuTu de agosto, donde este chip se anotó 9 de 10 mejores puestos y siempre con registros por encima del millón de puntos.

Mientras, el Galaxy Z Flip 3 incorpora un Snapdragon 888, otro chip muy potente que registra una media de 750.000 puntos en AnTuTu. Sí, en ningún caso necesitarás potencia extra porque ambos procesadores son alucinantes, pero una diferencia de más de 250.000 puntos es notable.

Sobre la RAM, ambos móviles plegables tienen una capacidad de 8 GB de RAM en formato LPDDR5. El caso del almacenamiento UFS 3.1 es relativamente parecido, pues ambos tienen versiones de 128 GB y 256 GB. No obstante, el Galaxy Z Flip 4 estrena una versión con 512 GB de almacenamiento interno.

Samsung mantiene las cámaras en sus Galaxy Z Flip, aunque sí hay ligeros cambios

Uno de los apartados que menos evolucionó entre el Galaxy Z Flip 3 y el nuevo Galaxy Z Flip 4 es el de las cámaras. Samsung decidió dejar una configuración increíblemente similar, aunque hay un par de cambios que podrían marcar la diferencia.

Uno de ellos está en la cámara principal que, aunque mantiene los 12 MP y la apertura de f/1.8, puede captar hasta 65% más de luz. Esto es gracias a que el tamaño de los píxeles pasó de 1.4 μm a 1.8 μm, lo que permite mejores fotos en ambientes de poca iluminación o nocturnas.

Del resto, todas las cámaras son exactamente iguales: un ultra gran angular de 12 MP con f/2.2 y visión de 123º, así como una cámara frontal de 10 MP con f/2.4. Por supuesto, el Dual Pixel AF y el estabilizador óptico de imagen (OIS) se mantienen.

En el apartado del software, el Galaxy Z Flip 4 tiene, al menos, un par de mejoras:

El modo retrato usando la cámara y pantalla externa ahora muestra una vista previa con proporciones reales de la fotografía. En el Galaxy Z Flip 3 solo podías ver parte de la imagen.

de la fotografía. En el Galaxy Z Flip 3 solo podías ver parte de la imagen. Tracking Shot ahora puede hacer seguimiento a 10 personas en simultáneo a una distancia de hasta 5 metros. En el Galaxy Z Flip 3 eran 4 personas a 3,5 metros.

La batería y carga rápida del Galaxy Z Flip 4 mejoran respecto al Galaxy Z Flip 3

Así como sucede con el procesador, la otra mejora importante que recibe el Galaxy Z Flip 4 está en su sistema de energía. Concretamente, la batería crece 400 mAh respecto al Galaxy Z Flip 3, pasando de 3300 mAh a 3700 mAh en el Galaxy Z Flip 4.

Con esto, el nuevo plegable de Samsung se anota al menos unas 3 o 4 horas extra de autonomía. Es un verdadero logro, tomando en cuenta que el tamaño de este dispositivo cambió muy poco.

El sistema de carga también recibe mejoras, ya que el Galaxy Z Flip 4 incorpora carga rápida de 25 W (de 0% a 50% en 3 minutos), carga inalámbrica de 15 W y carga inalámbrica inversa de 4,5 W. Esta última no varía respecto al modelo anterior, pero las otras dos sí: carga rápida de 15 W e inalámbrica de 10 W.

Resumen: principales diferencias entre los Samsung Galaxy Z Flip 4 y Galaxy Z Flip 3

Ahora que ya hablamos largo y tendido sobre cada característica y diferencia de estos dos móviles, es buena idea resumir todo lo visto. Estas son las principales diferencias entre los Galaxy Z Flip 4 y Galaxy Z Flip 3:

La pantalla externa del Galaxy Z Flip 4 tiene mayor cantidad de opciones de configuración.

tiene mayor cantidad de opciones de configuración. El Galaxy Z Flip 4 está protegido por Gorilla Glass Victus+ , mientras que el Galaxy Z Flip 3 usa Gorilla Glass Victus estándar y Gorilla Glass DX.

, mientras que el Galaxy Z Flip 3 usa Gorilla Glass Victus estándar y Gorilla Glass DX. El Galaxy Z Flip 4 tiene un procesador más potente , el Snapdragon 8+ Gen 1.

, el Snapdragon 8+ Gen 1. La cámara principal del Galaxy Z Flip 4 puede captar hasta un 65% más de luz .

. El modo retrato utilizando la pantalla externa muestra las fotografías en proporciones reales en el Galaxy Z Flip 4.

El Galaxy Z Flip 4 mejora Tracking Shot para hacer seguimiento a 10 personas hasta una distancia de 5 metros.

para hacer seguimiento a 10 personas hasta una distancia de 5 metros. La batería del Galaxy Z Flip 4 es 400 mAh más grande (3300 mAh vs 3700 mAh).

(3300 mAh vs 3700 mAh). La carga rápida pasa de 15 W a 25 W de potencia , y la inalámbrica de 10 W a 15 W.

, y la inalámbrica de 10 W a 15 W. El Galaxy Z Flip 4 estrena almacenamiento de 512 GB.

¿Vale la pena cambiarse de un Samsung Galaxy Z Flip 3 a un Galaxy Z Flip 4?

La comparativa ya está hecha y listamos todas las diferencias entre ambos móviles plegables de tipo concha de Samsung. Ahora, falta dar el veredicto final y es muy similar al del nuevo plegable en forma de libro de la compañía.

Si vienes de un Samsung Galaxy Z Flip 3, los cambios no son sustanciales como para justificar el salto hasta el Galaxy Z Flip 4. Por consiguiente, te recomendamos invertir los 1.099 € que cuesta la variante más sencilla en otras cosas.

Si el dinero no fuese problema para ti o si es tu primer plegable, entonces te recomendamos irte directamente al Galaxy Z Flip 4. No solo recibirás un año extra de soporte, sino que tendrás lo último invirtiendo prácticamente lo mismo. Aunque, ojo, el Galaxy Z Flip 3 ha bajado un su precio original.