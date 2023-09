Aunque en sus nichos de mercado tienen una competencia brutal, los Galaxy M23 5G y M33 5G se siguen vendiendo como pan caliente. Este par de móviles ha tenido un impulso de ventas alucinante en los últimos meses dentro de Amazon, lo que sirve como prueba de que Samsung sigue teniendo muchísima pegada.

Así, si estás pensando en comprarte un móvil entre 200 y 250 €, probablemente hayas considerado a estos dos. No nos sorprendería, pues son dos dispositivos excelentes pese a tener ya más de un año en el mercado. Sin embargo, ¿hay tanta diferencia entre ellos? ¿Se justifica el precio del Galaxy M33 5G respecto al Galaxy M23 5G? Decidimos batirlos en duelo para llegar a la respuesta adecuada. ¿Cómo? Con esta rápida y genial comparativa entre los Samsung Galaxy M33 5G y Galaxy M23 5G.

Tabla comparativa de especificaciones: Samsung Galaxy M33 5G vs. Galaxy M23 5G

Especificaciones Samsung Galaxy M33 5G

Samsung Galaxy M23 5G Dimensiones y peso 165,4 x 76,9 x 9,4 mm. 198 gramos. 165,5 x 77 x 8,4 mm. 198 gramos. Pantalla 6,6″ Full HD+ (2408 x 1080 píxeles) con panel TFT, tasa de refresco de 120 Hz, relación de aspecto 20:9, 400 ppi y protección Corning Gorilla Glass 5. Procesador Samsung Exynos 1280 con gráfica Mali-G68 MC4. Qualcomm Snapdragon 750G 5G con gráfica Adreno 619. RAM 6 / 8 GB en formato LPDDR4X. 4 / 6 GB en formato LPDDR4X Almacenamiento 128 GB en formato UFS 2.2 (ampliable mediante microSDXC). 64 / 128 GB en formato UFS 2.2 (ampliable mediante microSDXC) Cámara Trasera Principal de 50 MP con f/1.8 (Samsung JN1) y PDAF.

Ultra gran angular de 5 MP con f/2.2 y campo de visión de 123º.

Profundidad de 2 MP con f/2.4.

Macro de 2 MP con f/2.4.

Grabación de vídeos en 4K @ 30 fps y Flash LED. Principal de 50 MP con f/1.8 (Samsung JN1) y PDAF.

Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y campo de visión de 123º.

Macro de 2 MP con f/2.4.

Grabación de vídeos en 4K @ 30 fps y Flash LED. Cámara Frontal 8 MP con f/2.2. Conectividad USB C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS + BDS + GALILEO + QZSS + NavIC, Bluetooth 5.1 (M33) o 5.0 (M23), NFC, lector de huellas lateral y jack de audio de 3,5 mm. Batería 5000 mAh con carga rápida de 25 W y carga inversa de 4,5 W (solo en el M33). Sistema operativo Android 12 bajo One UI 4.1 (actualizables a Android 13 con One UI 5). Cómpralo aquí Comprar Comprar

¿En qué se parecen los Galaxy M33 5G y M23 5G? En sus pantallas, baterías y otras cosas más

Pese a que estos dos dispositivos juegan en ligas diferentes (aunque muy cercanas), ambos comparten ciertas características. Es algo totalmente esperable, pues apenas se llevan unos 30 € de diferencia, así que no hay un margen de maniobra demasiado amplio. Pero ¿cuáles son esas similitudes? Vamos a listarlas:

Tienen la misma pantalla , un panel TFT de 6,6 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz .

, un panel TFT de 6,6 pulgadas con resolución Full HD+ y . Ambos tienen un peso y dimensiones muy parecidos , aunque el Galaxy M33 es un poco más grueso (9,4 mm vs. 8,4 mm).

, aunque el Galaxy M33 es un poco más grueso (9,4 mm vs. 8,4 mm). Sus cuerpos y marcos están fabricados en plástico , con traseras unicolor de tonos pasteles.

, con traseras unicolor de tonos pasteles. Los dos cuentan con baterías de 5000 mAh , así como carga rápida de 25 W.

, así como carga rápida de 25 W. Los sensores de huellas dactilares están ubicados en los laterales.

Ninguno tiene altavoces estéreo, pero ambos cuentan con conectores de 3,5 mm .

. Los dos se lanzaron con Android 12 y One UI 4.1, aunque ya pueden actualizar a Android 13 .

. Ambos cuentan con cámaras principales de 50 MP con f/2.2 y PDAF. Utilizan el mismo sensor Samsung JN1.

con f/2.2 y PDAF. Utilizan el mismo sensor Samsung JN1. Las cámaras frontales son las mismas, con cada uno de ellos portando un sensor de 8 MP con f/2.2.

Ambos tienen conectividad 5G, WiFi 5 de doble banda y NFC.

Son muchas las similitudes, ¿cierto? ¿Hay algunas diferencias? Definitivamente, y resulta que cada uno tiene sus puntos fuertes.

¿En qué es mejor el Galaxy M33 5G respecto al Galaxy M23 5G?

Siendo el más caro, es de esperar que el Galaxy M33 5G tenga varias cosas en las que supere a su rival, ¿verdad? Obviamente, es así y esas cosas son estas que te enumeramos a continuación:

Mayor potencia : con una media de 423.922 puntos en Antutu, el chip Exynos 1280 del M33 es un 11% más potente que el Snapdragon 750G del M23 (381.733 puntos).

: con una media de 423.922 puntos en Antutu, el chip Exynos 1280 del M33 que el Snapdragon 750G del M23 (381.733 puntos). RAM de mayor capacidad : el Galaxy M33 se vende con 6 u 8 GB de RAM, mientras que el Galaxy M23 se vende con solo 4 o 6 GB de RAM. En ambos casos hablamos del formato LPDDR4X.

: el Galaxy M33 se vende con 6 u 8 GB de RAM, mientras que el Galaxy M23 se vende con solo 4 o 6 GB de RAM. En ambos casos hablamos del formato LPDDR4X. Mayor cantidad de cámaras : el M33 tiene cuatro cámaras traseras, mientras que su contendiente tiene solamente tres. Esto te da mayor versatilidad a la hora de capturar fotos.

: el M33 tiene cuatro cámaras traseras, mientras que su contendiente tiene solamente tres. Esto te da mayor versatilidad a la hora de capturar fotos. Carga inversa de 4,5 W, algo de lo que carece su rival.

¿En qué es mejor el Galaxy M23 5G respecto al Galaxy M33 5G?

Al ser el más barato de los dos, es entendible que pienses que no hay ninguna característica en la que el M23 supere a su hermano mayor. Sin embargo, consideramos que sí hay varias y las listaremos a continuación:

Un precio de partida más económico : al contar con una versión de 4 GB + 64 GB, el Galaxy M23 5G es más accesible para bolsillos apretados.

: al contar con una versión de 4 GB + 64 GB, el Galaxy M23 5G es más accesible para bolsillos apretados. Mejores cámaras : pese a llevar solo tres cámaras traseras, el conjunto del M23 nos parece de mejor calidad. ¿Las razones? La cámara principal es la misma, el ultra gran angular de 8 MP es superior y no es que vayas a echar de menos al sensor de profundidad.

: pese a llevar solo tres cámaras traseras, el conjunto del M23 nos parece de mejor calidad. ¿Las razones? La cámara principal es la misma, y no es que vayas a echar de menos al sensor de profundidad. Un diseño más atractivo: aunque esto es un elemento totalmente subjetivo, la disposición vertical de las cámaras traseras del M23 5G nos parece mejor. Ese módulo cuadrado del M33 no le hace honor y parece una estufa.

Samsung Galaxy M33 5G vs. Galaxy M23 5G: ¿cuál es mejor compra?

Ahora que comparamos rápidamente a este par seguramente quieras saber nuestro veredicto, pero primero chequeemos precios, ¿vale? El Galaxy M33 de 6 GB + 128 GB se consigue en Amazon España por 249 €, mientras que el Galaxy M23 de 4 GB + 128 GB se vende por 219 €.

Si tomas en cuenta que la diferencia de precios son solo 30 euros, que el M33 se vende con 2 GB de RAM extra y el resto de ventajas de este móvil, definitivamente es una mejor compra.

No obstante, hay un detalle importante. El Galaxy M23 se vende también en versión de 4 GB + 64 GB. Si tienes suerte, puedes conseguir esta configuración por unos 160 €. La diferencia de precios en ese caso sí que es relevante y vale la pena ahorrarse esos 90 € si no te importa demasiado el almacenamiento. Igual puedes ampliarlo usando una micro SD que te costará unos pocos euros, así que no te preocupes.