Si bien la serie Galaxy S acapara todas las miradas, Samsung tiene un catálogo de dispositivos completísimo y para todo tipo de presupuestos. Ejemplo de ello son el Galaxy A54 en la gama media-alta, el Galaxy A25 5G en la media o los Galaxy A15 5G y A05s en la baja.

Hoy vamos a hablar de este último, pues muchos lectores nos han pedido que lo comparemos con su antecesor de 2022, el Galaxy A04s. Estamos cerca de Navidad, muchos buscan cambiar de móvil y ven en el Galaxy A05s una oportunidad para dar el salto sin gastar demasiado. ¿Lo vale? Es lo que responderemos hoy en esta comparativa del Samsung Galaxy A05s vs. Galaxy A04s. ¿Hay novedades suficientes para actualizar?

Tabla comparativa de especificaciones: Samsung Galaxy A05s vs. Galaxy A04s

Especificaciones Samsung Galaxy A05s

Samsung Galaxy A04s

Dimensiones y peso 168 x 77,8 x 8,8 mm. 194 gramos. 164,7 x 76,7 x 9,1 mm. 195 gramos. Pantalla 6,7″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel PLS LCD, tasa de refresco de 90 Hz y brillo de 400 nits. 6,5″ HD+ (1600 x 720 píxeles) con panel PLS LCD, tasa de refresco de 90 Hz y brillo de 400 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon 680 4G con gráfica Adreno 610. Fabricado en 6 nm por TSMC. Samsung Exynos 850 con gráfica Mali-G52. Fabricado en 8 nm por Samsung Foundry. RAM 4 / 6 GB LPDDR4X. 3 / 4 GB LPDDR4X. Almacenamiento 64 / 128 GB en formato eMMC 5.1. Ampliable mediante microSDXC. 32/ 64 / 128 GB en formato eMMC 5.1. Ampliable mediante microSDXC. Cámara Trasera Principal de 50 MP con f/1.8 y PDAF.

Macro de 2 MP con f/2.4.

Profundidad de 2 MP con f/2.4.

Flash LED y grabación en 1080p @ 60 fps. Cámara Frontal 13 MP con f/2.0. 5 MP con f/2.0. Conectividad WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 4G LTE, Bluetooth 5.1, USB-C, lector de huellas lateral y conector jack de 3,5 mm. WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 4G LTE, NFC, Bluetooth 5, USB-C, lector de huellas lateral y conector jack de 3,5 mm. Batería 5000 mAh con carga rápida de 25 W. 5000 mAh con carga rápida de 15 W. Sistema operativo Android 13 bajo One UI Core 5.1. Android 12 bajo One UI Core 4.1. Actualizable a Android 13 bajo One UI Core 5.1. Precio Desde 159 €. Desde 154,99 € (lanzamiento). Cómpralo aquí Comprar Comprar

El Galaxy A05s tiene mejoras notables en su diseño y pantalla respecto al Galaxy A04s

Con solo coger ambos móviles en tus manos notarás que hay grandes diferencias visuales entre ellos. El móvil de 2023 tiene un estilo totalmente renovado, algo esperable ahora que Samsung decidió unificar sus líneas de diseño alrededor de los Galaxy S.

El Galaxy A05s es uno de los más beneficiados por este cambio, pues fácilmente puede hacerse pasar por un dispositivo más costoso. Los marcos siguen siendo cóncavos, pero la cubierta trasera no va unida a los laterales. También se optó por un plástico más brillante y de colores pasteles. El Galaxy A04s no se ve mal, pero grita a los cuatro vientos que es un móvil de gama baja. Esto no le pasa al Galaxy A05s.

Aparte, la cosa va más allá de lo estrictamente visual. El Galaxy A05s puede que sea más grande, pero también es más delgado y ligero. Y por si fuera poco, su pantalla también recibe mejoras.

Como el Galaxy A04s, el A05s sigue apoyándose en un panel PLS LCD de 90 Hz y brillo de 400 nits. No obstante, deja atrás la resolución HD+ para pasarse a Full HD+ en una pantalla que también crece, de 6,5” a 6,7”. Vamos, que las mejoras son sustanciales hasta ahora.

El salto de potencia es muy bueno y el Galaxy A05s parte con mejor RAM y almacenamiento base

Así como las mejoras de diseño y pantalla fueron buenas, lo mismo sucede con el hardware interno del Galaxy A05s. Este terminal lleva en su interior el Snapdragon 680, mientras que el A04s equipa el Exynos 850. Ambos tienen conectividad 4G LTE, pero el SoC de Qualcomm se merienda al de Samsung en eficiencia energética y potencia.

Sobre lo primero, el Snapdragon 680 es un chip fabricado en 6 nm, mientras que el otro es de 8 nm. Esto le permite al Galaxy A05s consumir menos energía y generar menos calor al mismo nivel de rendimiento que el A04s, pero donde se ven las diferencias más grandes es en el rendimiento.

En AnTuTu 10, el Galaxy A05s es un 63% mejor que el A04s. En Geekbench 6 encontramos una diferencia similar en la prueba multinúcleo (67%), pero en la mononúcleo fue mucho más allá. Núcleo contra núcleo, el Snapdragon 680 es un 86% superior al Exynos 850.

Sin embargo, hay un tema curioso: el rendimiento gráfico del Exynos es superior, con un registro 15% superior en 3D Wild Life Performance. Dicho de otra forma, probablemente el Galaxy A04s sea superior en algunos juegos, pero no compensa en todo lo demás.

Especificaciones Samsung Galaxy A05

(Snapdragon 680 4G)

Samsung Galaxy A04s

(Exnos 850)

AnTuTu 10

311.197 puntos. 190.995 puntos. Geekbench 6

Single: 412 puntos.

Multi: 1.436 puntos. Single: 222 puntos.

Multi: 861 puntos. 3DMark Wild Life Performance

441 puntos. 508 puntos.

Aparte, resulta que el Galaxy A05s seguramente será más competente en el día a día, y no solo por su rendimiento global. El A04s tiene una configuración base de 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. Mientras, el A05s parte desde los 4 GB + 64 GB, así que tendrá mayor soltura en multitarea y espacio para guardar tus archivos. Además, el A05s tiene una versión con 6 GB de RAM que no existe en el A04s, otra ventaja.

Ambos son compatibles hoy día con Android 13, pero el Galaxy A04s lo recibe tras una actualización. Por su parte, en el Galaxy A05s es su versión base, así que le queda más tiempo de soporte. Ojo, ambos darán el salto a Android 14 en breve.

Las cámaras no cambian demasiado y la batería es la misma, pero no la potencia de carga

Los apartados donde el Galaxy A05s recibe menos novedades respecto al A04s son en las cámaras y el sistema de energía. No es algo que nos tome de sorpresa, pues hay mejoras importantes en otros elementos y también introducir grandes cambios en esto terminaría disparando el precio.

Las cámaras traseras son exactamente las mismas: un sensor principal de 50 MP, otro macro de 2 MP y una cámara de profundidad para retratos de 2 MP. En la cámara frontal sí hay mejoras: un sensor de 13 MP en Galaxy A05s, que en el A04s era de 5 MP.

Con la batería y potencia de carga sucede algo similar: la capacidad de carga sigue siendo de 5000 mAh, pero la carga rápida sube de 15 W (A04s) a 25 W (A05s). Esto te permitirá estar listo para la acción en menos tiempo, algo que seguramente agradecerás.

Conclusiones: ¿es el Galaxy A05s una buena actualización del A04s como para considerar el cambio?

Tras esta comparativa, queda bastante claro que el Galaxy A05s da un salto importante en especificaciones respecto al Galaxy A04s. ¿Tanto como para actualizar de uno al otro? Veamos los precios.

En España, el Galaxy A04s se lanzó por unos 154,99 euros en su versión base (3 GB + 32 GB) y hoy puede conseguirse por 129 euros. Mientras, el Galaxy A05s se pondrá a la venta en unos días desde 159 euros en su versión base de 4 GB + 64 GB. Estamos hablando de apenas 4 euros de diferencia respecto al precio de lanzamiento y 30 euros respecto al actual.

Con más RAM, el doble de almacenamiento, mejor diseño y pantalla, así como más tiempo de soporte disponible, el Galaxy A05s justifica muy bien esa diferencia. ¿Tanto como para dar el salto de uno a otro? Siempre hemos sido de recomendar esperar un par de generaciones o directamente pasar a una gama superior, pero esta vez haremos una excepción. Sin ser lo ideal, pasarse del Galaxy A04s al A05s también nos parece buena idea.