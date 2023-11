Puede que la serie Redmi Note 13 ya esté en el mercado y que los POCO X6 estén a la vuelta de la esquina. No obstante, hay dos móviles de las generaciones anteriores que se siguen vendiendo como churros: el Redmi Note 13 Pro 5G y el POCO X5 Pro 5G. ¿La razón de sus ventas? Unas especificaciones muy completas sazonadas con un precio fantástico, especialmente ahora que ha bajado.

Sin embargo, este par de móviles de gama media asequible generan debate a su alrededor, pues muchos usuarios no saben cuál deberían comprar. El motivo es claro: se parecen un muchas en cosas, aunque no son idénticos. Ante esta situación, y si eres alguien que la atraviesa, decidimos echarte una mano. Comparamos el Redmi Note 12 Pro 5G vs. POCO X5 Pro 5G para zanjar el asunto y que sepas cuál de ellos es mejor.

Tabla comparativa de especificaciones: Redmi Note 12 Pro 5G vs. POCO X5 Pro 5G

Especificaciones Redmi Note 12 Pro 5G

POCO X5 Pro 5G

Dimensiones y peso 163 x 76 x 8 mm. 187 gramos. 162,91 x 76,03 x 7,9 mm. 181 gramos. Pantalla 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel OLED, tasa de refresco de 120 Hz, relación de aspecto 20:9, 395 ppi, brillo máximo de 900 nits (HBM), Dolby Vision y protección Corning Gorilla Glass 5. Procesador MediaTek Dimensity 1080 con gráfica Mali-G68 MC4. Qualcomm Snapdragon 778G con gráfica Adreno 642L. RAM 6 / 8 / 12 GB LPDDR4X. 6 / 8 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 / 256 GB UFS 2.2. Cámara Trasera Triple: Principal de 50 MP con f/1.9, sensor Sony IMX766, PDAF y OIS.

con f/1.9, sensor Sony IMX766, PDAF y OIS. Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y campo visual de 120º.

con f/2.2 y campo visual de 120º. Macro de 2 MP con f/2.4. Dual Flash LED. Graba en 4K a 30 FPS o en 1080p a 60 FPS. Triple: Principal de 108 MP con f/1.9, sensor Samsung HM2 y PDAF.

con f/1.9, sensor Samsung HM2 y PDAF. Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y campo visual de 120º.

con f/2.2 y campo visual de 120º. Macro de 2 MP con f/2.4. Dual Flash LED. Graba en 4K a 30 FPS o en 1080p a 60 FPS. Cámara Frontal 16 MP con f/2.5 y AF. 16 MP con f/2.4 y AF. Conectividad USB-C, WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2 LE, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS (solo Redmi), lector de huellas lateral, infrarrojos, resistencia al polvo y salpicaduras (IP53), jack de 3.5 mm y altavoces estéreo con Dolby Atmos. Batería 5000 mAh con carga rápida de 67 W. Sistema operativo Android 12 bajo MIUI 13. Actualizable a Android 13. Android 12 bajo MIUI 14 for POCO. Actualizable a Android 13. Precio Desde 379,99 € (lanzamiento). Desde 349,99 € (lanzamiento). Cómpralo aquí Comprar Comprar

Aunque puedan parecer diferentes, el diseño es básicamente el mismo y las pantallas son dos gotas de agua

Si bien es cierto que tras una mirada rápida parecen dos terminales muy diferentes, cuando te detienes un poco terminas notando que en realidad se parecen bastante. Es natural que sea así, pues Xiaomi decidió usar el mismo esquema de diseño tanto el Redmi Note como en el POCO. ¿Las diferencias? Salvo unos pocos gramos de peso, básicamente la única distinción son los colores.

El POCO tiene su icónico ‘parche’ en la trasera que hace ver más grande el módulo de cámaras (aunque no lo sea). Además, se vende en amarillo, azul y negro. En cambio, el Redmi Note no tiene ese detalle en la trasera y se vende en negro, azul, blanco y lila (este último con un efecto estrellado).

De resto, su diseño es idéntico: protección IP53, laterales rectos y con el lector de huellas ubicado en uno de ellos, altavoces estéreo con certificacion Dolby Atmos, conector de 3,5 mm para auriculares, mismo diseño del módulo de cámaras y más.

Esto es algo que se repite con la pantalla, pues ambos dispositivos ocupan la misma: un panel OLED de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 900 nits (HBM), HDR10+ y protección Corning Gorilla Glass 5. Con tantos elementos similares, hasta ahora da lo mismo con cuál te quedes, pero agárrate porque vienen las diferencias en las próximas secciones.

El POCO X5 Pro saca pecho con su potencia, es su mejor característica

Como tiende a ser costumbre, los smartphones de POCO se enfocan en la potencia por encima de otras cosas y el POCO X5 Pro no es la excepción. Este dispositivo lleva en su interior un Snapdragon 778G, uno de los mejores chips de gama media con 5G que Qualcomm tiene en el mercado (con permiso de los Snapdragon 7). A este le acompañan 6 u 8 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento.

Por su parte, el Redmi Note 12 Pro 5G equipa un MediaTek Dimensity 1080. Este SoC también es bastante bueno, pero el hecho de tener solo dos núcleos Cortex-A78 en vez de cuatro, es algo que le pasa factura. Eso sí, puedes emparejarlo con hasta 12 GB de RAM y hasta 256 GB de almacenamiento.

Lo de la RAM es algo positivo para el Redmi Note, pues le permite administrar mayor cantidad de aplicaciones en segundo plano sin problema. No obstante, la potencia del POCO X5 Pro es claramente superior, como verás en la siguiente lista y gráficos:

AnTuTu 10 : el POCO X5 Pro es un 20,7% mejor que el Redmi Note 12 Pro 5G.

: el POCO X5 Pro es un 20,7% mejor que el Redmi Note 12 Pro 5G. Geekbench 6 : el POCO supera al Redmi por 6,7% en la prueba mononúcleo y 25,9% en la multinúcleo.

: el POCO supera al Redmi por 6,7% en la prueba mononúcleo y 25,9% en la multinúcleo. 3DMark Wild Life Extreme: la GPU del POCO es un 8,2% más potente que la del Redmi Note.

El Redmi Note 12 5G apuesta con fuerza por su cámara principal de 50 MP con sensor Sony y OIS

Ahora bien, si los POCO se enfocan más en potencia, sus equivalentes entre los Redmi Note apuestan por mejores cámaras. Esto exactamente así entre el POCO X5 Pro 5G y el Redmi Note 12 Pro 5G. Ambos dispositivos comparten casi todas sus cámaras, pero la diferencia está en la principal y es determinante.

Empecemos con las similitudes, ¿va? Ambos teléfonos tienen cámaras ultra gran angulares de 8 MP con f/2.2 y campo visual de 120º en la trasera. Asimismo, encontrarás un sensor macro de 2 MP con f/2.4 en los dos. Misma historia con la cámara frontal, que es un sensor de 16 MP con f/2.4.

¿Cuál irá mejor tomando fotos y grabando vídeos con estas cámaras? Al ser exactamente las mismas y ser dispositivos de Xiaomi que usarán la misma app de cámara, puedes esperar un resultado muy similar. Sin embargo, esto no es extrapolable a las cámaras principales.

Sí, es cierto que el POCO X5 Pro 5G tiene un sensor de 108 MP que llama mucho la atención por esa gigantesca resolución. Pese a esto, el sensor Samsung HM2 es inferior al Sony IMX766 de solo 50 MP usado en el Redmi Note 12 Pro 5G.

El sensor de Sony captura imágenes con colores más naturales y es un ícono dentro de la gama media. ¿El motivo? Ofrece un rendimiento espectacular para su precio. Aparte, Xiaomi mejora esta cámara al añadirle estabilización óptica de imagen (OIS), algo que el POCO no tiene. Esta es una característica realmente útil al grabar vídeos y tomar fotos cuando hay mucho movimiento y se nota claramente en los resultados.

Esto no significa que la cámara de 108 MP del POCO X5 Pro 5G sea mala, pues ofrece buenos resultados. No obstante, es inferior y aquí estamos buscando lo mejor.

El último empate está en la batería y sistema de carga, pero no en la autonomía

Como venimos señalando desde el inicio, estos dispositivos tienen muchas cosas en común. Con el apartado energético esto se valida una vez más, pues ambos dispositivos equipan baterías de 5000 mAh y tienen carga rápida de 67 W, aunque hay un detalle curioso.

Tomando en cuenta tantas similitudes, sería normal pensar que la autonomía de estos dispositivos es muy similar, pero no es así. Curiosamente, el POCO X5 Pro 5G es capaz de sacar más horas de funcionamiento de la misma capacidad de batería, como verás en las gráficas:

¿Cómo es esto posible si incluso el Snapdragon 778G del POCO X5 Pro 5G es más potente? Probablemente tenga que ver con una mejor optimización en el chip de Qualcomm respecto al de MediaTek, específicamente en los modos de bajo consumo. ¿Algún indicativo de esto? Que la diferencia en reposo es muchísimo mayor que al comparar la autonomía en otros escenarios (llamadas, multimedia o navegación).

Entre el Redmi Note 12 Pro 5G y el POCO X5 Pro 5G, ¿cuál deberías comprar? Depende

Ahora que finalmente recorrimos todos los elementos importantes de este par de móviles, queda dar un veredicto sobre cuál es mejor. Si leíste todo, estarás de acuerdo en que se parecen un montón entre ellos, salvo en un par de cosas. Son esos detalles los que te indicarán hacia dónde debes decantarte, aunque haremos una aclaratoria al final.

Si lo que buscas es un móvil para jugar sin invertir demasiado dinero, entonces el POCO X5 Pro 5G debería ser tu elección. Su rendimiento es superior, además de contar con mejor autonomía.

Por su parte, si te interesa más tomar fotos, entonces debes elegir el Redmi Note 12 Pro 5G. Su cámara principal es superior en calidad a la de su rival, además de contar con estabilización óptica de imagen.

Ahora bien, falta la aclaratoria final que tiene que ver con el precio. Originalmente, estos dos dispositivos tenían precios muy parecidos, pero ahora que los Redmi Note 13 fueron presentados en China, toda la serie 12 bajó de precio. ¿Qué tanto? Tanto como para conseguir el Redmi Note 12 Pro 5G de 8 GB + 256 GB en Amazon por solo 265 euros.

Mientras, el POCO X5 Pro 5G se puede conseguir por 296 euros en la misma configuración, si tienes suerte. Lo más común es verlo por unos 329 euros, pues todavía su sucesor no ha llegado y el precio ha bajado poco.

Con esta diferencia de precios al momento de escribir este artículo, el Redmi Note 12 Pro 5G se convierte en una opción más apetecible independientemente de la potencia del POCO. Así que ya sabes, si cuando leas este artículo sigue existiendo una disparidad tan grande, entonces vete a por el Redmi Note 12 Pro 5G.