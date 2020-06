El 5G aún no es una conectividad muy extendida. Esto se debe a que son pocos son los países que tienen la infraestructura necesaria para ofrecerla. Sin embargo, incluso en los países donde hay 5G, no son muchos los usuarios que se han pasado a esta nueva conectividad, principalmente por el precio elevado de los móviles con 5G. Por suerte, esto ha venido cambiando en los últimos meses gracias al lanzamiento de los nuevos procesadores con 5G para la gama media.

Hablamos específicamente del MediaTek Dimensity 800 que actualmente es el líder en esta categoría. Pero también nos referimos al Snapdragon 690 que Qualcomm presentó hace poco y que pretende robar a MediaTek un pedazo del pastel del mercado de smartphones con 5G baratos. Así que, si quieres un móvil con 5G asequible, probablemente estás debatiendo entre elegir uno con Dimensity 800 o uno con Snapdragon 690. Aquí compararemos a estos dos procesadores para que descubras cuál vale más la pena, considerando sus pros y contras.

Todas las diferencias entre el Snapdragon 690 5G y el Dimensity 800

Antes de nada, hay que aclarar que el Dimensity 800 está diseñado para la gama media premium, mientras que el Snapdragon 690 apunta más a la gama media básica. De ahí a que en teoría el procesador de MediaTek sea más potente que el de Qualcomm. No obstante, no por ello el Snapdragon 690 es inferior, pues cabe destacar que tiene algunas características que el Dimensity 800 no. Aquí te dejamos una tabla comparativa entre los dos chips para veas en qué se diferencian y más adelante hablamos detalladamente de ellas.

Especificaciones Snapdragon 690 5G Dimensity 800 Proceso de fabricación LPP de 8 nanómetros de Samsung. FinFET de 7 nanómetros de TSMC. CPU 8 núcleos: dos núcleos Kryo 560 (Cortex-A77) a 2 GHz y seis núcleos Cortex-A55 a 1,7 GHz. 8 núcleos: cuatro Cortex-A76 a 2 GHz y cuatro Cortex-A55 a 2 GHz. GPU Adreno 619L. Mali-G57. RAM Hasta 8 GB LPDDR4X. Hasta 16 GB LPDDR4x. Pantalla Resolución máxima Full HD+. Con una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Soporte adicional para pantallas externas con resolución QHD+ a 60 Hz. Resolución máxima Full HD+. Con una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Cámara Cámara única de hasta 192 MP o dual de hasta 32 MP + 16 MP. Cámara única de hasta 64 MP o dual de hasta 32 MP + 16 MP. Códecs de vídeo soportados H.264, H.265 (HEVC), VP-8 y VP-9. H.264, H.265 (HEVC) y VP-9. Conectividad 5G (NSA y SA), WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, Beidou, Galileo, GLONASS y USB-C. 5G (NSA y SA), WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, Beidou, Galileo, GLONASS y USB-C.

El Dimensity 800 es más potente y eficiente

La primera diferencia que encontramos entre estos dos procesadores es la forma en que están fabricados. El Dimensity 800 está fabricado mediante el proceso de 7 nm de TSMC, mientras que el Snapdragon está hecho en 8 nm con el proceso de Samsung. Recordemos que aquí hablamos del tamaño de los transitores del chip, los cuales serán más eficientes mientras menos tamaño tengan. Y cuando decimos “eficientes” hablamos en términos tanto de rendimiento como de consumo energético.

En otras palabras, al ser un nanómetro menor, el Dimensity 800 consume menos energía en relación a su rendimiento y, además, es un poco más rápido que el Snapdragon 690, si solo consideramos este aspecto. Ahora bien, los nanómetros no son tan determinantes para conocer la potencia de los procesadores como sus núcleos. En ese sentido, ambos SoCs tienen ocho núcleos en su CPU, pero estructurados de forma distinta. El Snapdragon 690 tiene dos núcleos Kryo 560 a 2,0 GHz, basados en los Cortex-A77, que son los más potentes que encontraremos entre estos dos procesadores. A esos dos núcleos los acompañan 6 núcleos Cortex-A55 a 1,7 GHz de bajo consumo.

En cambio, los núcleos más potentes del Dimensity 800 son cuatro Cortex-A76 a 2,0 GHz que están acompañados por otros cuatro núcleos Cortex-A55 a 2,0 GHz para tareas básicas. Para saber con certeza cuál estructura brinda más potencia, lo ideal sería comparar las pruebas de rendimiento de ambos chips, lo cual no podemos hacer ahora pues el Snapdragon 690 salió hace poco y esa información aún no está disponible. Sin embargo, teóricamente el Dimensity 800 debería ser más potente ya que tiene más núcleos destinados a ofrecer un mejor rendimiento.

¿Cuál tiene la GPU más poderosa?

Como mencionamos anteriormente, aún no hay disponibles benchmarks del Snapdragon 690 para conocer el rendimiento de su GPU Adreno 619L. Si nos vamos a la nomenclatura, esta nueva GPU de Qualcomm debería ser mejor o al menos igual en rendimiento a la Adreno 618 del Snapdragon 720G. Y es que, en los papeles, la única diferencia entre estas dos GPU es que la Adreno 619L es compatible con DX12 y la Adreno 618 no. Pues bien, asumiendo que tienen un rendimiento similar, comparemos los resultados en AnTuTu de la Adreno 618 con la Mali-G57 que usa el Dimensity 800:

Adreno 618 (en un Realme 6 Pro) : 70829 puntos.

: 70829 puntos. Mali-G57 (en un Huawei Enjoy Z): 90692 puntos.

Como verás, el chip de MediaTek tiene un rendimiento gráfico mucho mejor que el de Qualcomm. Incluso si la GPU Adreno 619L tiene un mejor rendimiento que la Adreno 618, es poco probable que alcance la puntuación de la Mali-G57 del Dimensity 800. Y es que claramente el Dimensity 800 está hecho para ofrecer más potencia que el Snapdragon 690, sobre todo si consideramos que admite hasta 16 GB de RAM y el chip de Qualcomm apenas acepta 8 GB de RAM como máximo.

Lo que tiene el Snapdragon 690 5G que el Dimensity 800 no

Ambos procesadores soportan redes 5G tanto SA como NSA, así como Bluetooth 5.1 y los principales sistemas de localización satelital. Donde el Snapdragon 690 saca ventaja es en el WiFi, pues es compatible WiFi 6 y el Dimensity 800 solo soporta hasta WiFi 5. También cabe resaltar que, si bien los dos chips soportan pantallas Full HD+ a 120 Hz de tasa de refresco, solo el Snapdragon 690 ofrece soporte para pantallas externas con una resolución QHD+ a 60 Hz.

De igual forma, el Snapdragon 690 supera al Dimensity 800 en el soporte para cámaras, pues permite usar una cámara única de hasta 192 MP, mientras que lo máximo que permite el Dimensity 800 en este sentido son 64 MP. En el soporte de cámaras duales están empatados: ambos permiten el uso de cámaras de hasta 32 MP + 16 MP. Con respecto a los códecs de vídeo soportados, la única diferencia que encontramos es que el Snapdragon 690 soporta el códec VP-8 y el Dimensity 800 no, pero ambos soportan el VP-9.

Entonces, ¿cuál es el mejor procesador?

En realidad, no podemos decir que uno es mejor que otro, pues apuntan a gamas distintas. Sí, ambos son de gama media, pero el Dimensity 800 se acerca más a la gama alta por su potencia y el Snapdragon 690 es más un gama media estándar. Es decir, que los móviles que encuentres en el mercado con estos chips probablemente serán muy distintos en características.

Los que usan el Dimensity 800 serán mejores para juegos y posiblemente también serán más caros. En cambio, los que usen el Snapdragon 690 quizás ofrezcan mejores cámaras y algunas características adicionales interesantes, como pantallas secundarias. Al final, que uno sea mejor que otro depende de tus necesidades. Lo que sí es cierto es que el Dimensity 800 es más potente, pero el Snapdragon 690 también tiene lo suyo en forma de extras que el Dimensity 800 no tiene. Habrá que ver cómo los fabricantes les sacan todo el juego a estos dos excelentes chips.