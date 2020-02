Unánimemente, todos reprochamos a la marca Poco el haberse independizado de Xiaomi y que el primer móvil que lancen después sea una copia de un móvil de Redmi. Es algo contradictorio y que, de seguro, decepciona a todos aquellos que aún hoy en día están encantados con su Poco F1. Y es que, tras su lanzamiento, ha quedado demostrado que el Poco X2 no es un digno sucesor del Poco F1, pues solo es una copia del Redmi K30.

Lo peor de todo es que no solo es una copia, sino que además es una mala copia. Revisando las especificaciones del Poco X2 en la página oficial de la marca, nos hemos dado cuenta de que este móvil no cuenta con una importante característica que el Redmi K30 sí tiene. Y no, no hablamos del 5G, sino del NFC.

El Poco X2 no cuenta con el chip de NFC, que sí tiene el Redmi K30

NFC es el acrónimo de una tecnología que en español significa Comunicación de campo cercano, la cual en la actualidad se usa principalmente para hacer pagos con el móvil de forma fácil y segura. La mayoría de móviles actuales cuentan con esta tecnología, pero curiosamente el Poco X2 no, a pesar de que el móvil en el que está basado sí la tiene.

Esto lo hemos confirmado viendo los chips que incluye el móvil en la web oficial de Poco, donde no aparece el NFC. De hecho, si vemos la sección Redes y Conectividad, no se indica la disponibilidad del NFC, solamente la del Bluetooth 5.0 y la del WiFi 5. Además, en diversas páginas web, varios usuarios ya han confirmado que su Poco X2 no tiene NFC.

Podría llegar a Europa una versión del Poco X2 con NFC

El Poco X2 apenas acaba de ponerse a la venta en India, único país donde ha sido lanzado oficialmente hasta ahora. Su variante más económica vale 203€, es decir, aproximadamente lo mismo que un Redmi K30 4G que sí tiene NFC.

Por ello, cuando Poco decida lanzar el Poco X2 en Europa, lo lógico sería que presente una variante con NFC para atraer mínimamente a los usuarios. Ya Redmi hizo algo como esto, lanzando el Redmi Note 8 (sin NFC) y luego el Redmi Note 8T (con NFC), por lo que no sorprendería que Poco también copie ese movimiento. De cualquier forma, aquí en Androidphoria te informaremos si surge alguna novedad al respecto. Antes de irte, cuéntanos… ¿a ti también te ha decepcionado el Poco X2?