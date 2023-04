Un nuevo móvil se suma a la gama de entrada de Xiaomi. Se trata del POCO C51, una versión renombrada del Redmi A2+ lanzado el mes pasado, pero con más memoria RAM, más almacenamiento y un sistema operativo actualizado a Android 13 (Go Edition). De momento, solo ha sido anunciado para el mercado indio y parece que no saldrá en otros mercados, ya que no es muy diferente a los Redmi A2 que ya se venden en muchas partes del mundo.

El POCO C51 es un móvil de menos de 100 euros con un diseño discreto, cámaras modestas de 8 MP y 5 MP (trasera y frontal, respectivamente), pantalla HD de 6,52 pulgadas, lector de huellas trasero y una batería de 5000 mAh. No tiene nada de especial, pero sin dudas es una buena opción para presupuestos muy limitados.

Especificaciones del POCO C51

De todos los móviles de menos de 100 euros que Xiaomi ha lanzado al mercado, este nos parece el mejor. Tiene todo lo bueno de los Redmi A2 y le suma más memoria para garantizar un mejor rendimiento. Además, trae la última versión de Android disponible para móviles de bajos recursos. Veamos su ficha técnica:

Características POCO C51 Dimensiones y peso 164,9 x 76,75 x 9,09 mm. 192 gramos. Pantalla 6,52″ HD+ (1600 x 720 píxeles) con panel LCD y relación de aspecto 20:9. Procesador MediaTek Helio G36 con gráficos IMG PowerVR GE8320. RAM 4 GB LPDDR4X. Almacenamiento 64 GB en formato eMMC 5.1, ampliable hasta 1 TB con micro SD. Cámara trasera Única de 8 MP con f/2.0 y lente auxiliar QVGA con una matriz de píxeles activos de 248 x 328. Flash LED. Graba hasta 1080p a 30 FPS. Cámara frontal 5 MP con f/2.2. Graba en 1080p a 30 FPS. Conectividad y extras WiFi de 2.4 GHz, Dual SIM 4G, Bluetooth 5.0, radio FM, GPS L1 | Glonass G1 | BDS B1I | Galileo E1, jack de 3.5 mm, lector de huellas lateral y micro USB. Batería 5000 mAh con carga rápida de 10 W (cargador de 10 W incluido en la caja). Sistema operativo Android 13 (Go Edition). Lee también: Xiaomi 13 Pro vs. Xiaomi 12 Pro, ¿cuál es el mejor móvil de la marca?

El mejor smartphone por menos de 100 € de Xiaomi hasta la fecha

El POCO C51 llega con una pantalla LCD de 6,52 pulgadas que ofrece una resolución HD+ (720p) y una tasa de refresco estándar de 60 Hz. No es la mejor para consumo de contenido multimedia, pero su calidad es lo suficientemente buena para todo. Incorpora el procesador Helio G36 junto con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento (ampliable hasta 1 TB con micro SD), por lo que debería brindar un rendimiento decente con todo tipo de tareas.

Viene con Android 13 (Go edition) instalado de fábrica, así como con una cámara trasera de 8 MP junto a un sensor VGA para la captura de profundidad. Su cámara selfie, en cambio, es de 5 MP. Por otra parte, hay que resaltar que incluye una batería de 5000 mAh que soporta una carga rápida de 10 W. Lastimosamente, en pleno 2023 tiene un puerto de carga micro USB. Pero al menos cuenta con un lector de huellas trasero para compensarlo.

Precio del POCO C51 y disponibilidad

El POCO C51 viene en colores negro y azul claro. Su precio es de 8499 rupias (95 euros al cambio), aunque se venderá a un precio especial de 7799 rupias (87 euros al cambio) durante su lanzamiento.

Es un buen precio para lo que ofrece, pero al momento de escribir este artículo solo está disponible en India. Esperemos que acabe llegando a otros países.