El OPPO Find N3 Flip es oficial especificaciones y precio

La batalla por ser el mejor plegable de tipo concha de 2023 está muy reñida. Tanto el Motorola Razr 40 Ultra como los Vivo X Flip y Samsung Galaxy Z Flip 5 son firmes candidatos para llevarse este preciado título. Y ahora OPPO acaba de lanzar su nuevo plegable que trae todo lo necesario para ser un duro contendiente en esta batalla.

Se trata del nuevo OPPO Find N3 Flip, el sucesor del Find N2 Flip que repite el diseño de lujo con una gran pantalla externa que tanto gustó de la versión del año pasado, pero que estrena una triple cámara trasera inédita en este tipo de móviles. A continuación, te contamos todas las características y precios del último plegable de tipo concha de OPPO.

Todas las características del OPPO Find N3 Flip

El OPPO Find N3 Flip viene con una pantalla interna AMOLED plegable de 6,8 pulgadas con resolución Full HD+ (1080p), tasa de refresco de hasta 120 Hz y brillo máximo de 1600 nits. Y en su tapa trasera lleva un panel AMOLED de 3,26 pulgadas que va a 60 Hz y ofrece un brillo máximo de 900 nits. Además, dicho panel está protegido con el cristal Gorilla Glass Victus.

En cuanto a rendimiento, el OPPO Find N3 Flip es el único plegable tipo concha de 2023 que no tiene un procesador de Qualcomm. Ahora bien, esto no significa de que no sea potente. De hecho, lleva bajo el capó el segundo procesador más rápido del año: el Dimensity 9200 de MediaTek que está acompañado de 12 GB de RAM en formato LPDDR5x. Aquí abajo te dejamos una ficha técnica con el resto de sus especificaciones:

Lee también: Snapdragon 7+ Gen 2: lo último de Qualcomm eleva el rendimiento de la gama media Características OPPO Find N3 Flip Dimensiones y peso Abierto: 166,42 x 75,78 x 7,79 mm.

Plegado: 85,54 x 75,78 x 16,45 mm.

Pesa 198 gramos. Pantalla Panel principal: AMOLED E6 plegable de 6,8″ con resolución Full HD+ (2520 x 1080 píxeles), tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz, de muestreo táctil de 240 Hz, 403 ppi, gama de colores DCI-P3 al 100 %, brillo máximo de 1600 nits y protección SCHOTT UTG. Panel externo: AMOLED de 3,26″ con resolución SD (720 × 382 píxeles), tasa de refresco de 30 a 60 Hz, 250 ppi, brillo máximo de 900 nits y Corning Gorilla Glass Victus. Procesador MediaTek Dimensity 9200 con gráfica Immortalis-G715. RAM 12 GB de tipo LPDDR5X. Almacenamiento 256 GB o 512 GB en formato UFS 3.1. Cámara trasera Principal Sony IMX890 de 50 MP con f/1.8 y OIS.

Ultra gran angular Sony IMX581 de 48 MP con f/2.2 y campo de visión de 114°.

Teleobjetivo Sony IMX709 de 32 MP con f/2.0 y zoom 2x.

Lentes firmadas por Hasselblad.

Flash LED. Cámara frontal 32 MP con f/2.4. Conectividad y extras USB C, WiFi 6, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, QZSS, GLONASS, Galileo, Beidou, lector de huellas en pantalla y altavoces estéreo. Batería 4300 mAh con carga rápida de 44 W. Sistema operativo ColorOS 13.2 basado en Android 13. Lee también: AYANEO Pocket AIR: una consola portátil Android con pantalla OLED y estilo retro

El primer plegable de tipo concha con triple cámara y sensor teleobjetivo

No cabe duda de que una de las principales mejoras que ha recibido el plegable tipo concha de OPPO está en su cámara. Y es que el Find N3 Flip da el salto a una triple cámara trasera con tres sensores de Sony que garantizan una calidad de imagen increíble. El primero de ellos es el Sony IMX890 de 50 megapíxeles que ofrece estabilización óptica.

A este lo acompaña un ultra gran angular 48 megapíxeles (IMX581) y la una cámara teleobjetivo 32 megapíxeles (IMX709) convirtiéndose así en el primer plegable de este tipo en ofrecer zoom óptico de 2x. Además, es preciso mencionar que nuevamente OPPO ha colaborado con la legendaria marca de óptica Hasselblad que firma las lentes y la tecnología de color que usa esta triple cámara.

Precios y disponibilidad del OPPO Find N3 Flip

El nuevo OPPO Find N3 Flip saldrá a la venta en China el próximo 8 de septiembre y probablemente llegará al resto del mundo a finales de año. En el país asiático se podrá comprar en tres colores (Black, Gold y Rose) y en dos configuraciones de RAM y almacenamiento por los siguientes precios: