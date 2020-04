Motorola presentó el Moto G8 Power en febrero y no tardó mucho en hacer oficial los rumores de una versión Lite. El Moto G8 Power Lite está destinado a ser el hermano menor del G8 Power, aunque por sus especificaciones recuerda un poco al Moto G7 Power. Pero veamos qué es lo que tiene para sorprendernos en la competencia por la gama baja.

Características y especificaciones del Moto G8 Power Lite

Características Moto G8 Power Lite Dimensiones y peso 164,94 x 75,76 x 9,2 mm y 200 gramos. Pantalla 6,5″ HD+ (720 x 1600) con relación de aspecto 20:9, panel IPS Max Vision, 269 ppi. Con un pequeño notch en forma de gota. Procesador Mediatek Helio P35 con cuatro núcleos a 2,3 GHz. RAM 4 GB. Almacenamiento 64 GB + tarjeta microSD hasta 256 GB. Cámara trasera Triple: sensor principal de 16 MP con f/2.0 + sensor de profundidad de 2 MP con f/2,4 + sensor macro de 2 MP con f/2,4. Flash Dual LED. Cámara frontal 8 MP con f/2,0. Conectividad y extras Puerto microUSB, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G (con todas las bandas que se usan a nivel global), GPS, Bluetooth y resistente al agua. Batería 5000 mAh con carga rápida de 10W. Sistema operativo Android 9 Pie.

El Moto G8 Power Lite no pretende ser un móvil que destaque por potencia o calidad de construcción. De hecho, está fabricado en plástico y, según el fabricante, es resistente al agua aunque no lleve certificación IP, lo que nos hace pensar que aunque efectivamente pueda tener cierto nivel de resistencia a salpicaduras, es mejor que no lo pongas a prueba.

En cambio, al igual que muchos otros móviles gama baja, donde el Moto G8 Power Lite sí destaca es en la autonomía gracias a su enorme batería de 5000 mAh. Aunque cuidado, no todo es perfecto en este apartado, ya que el móvil viene con un sistema de carga rápida de 10W, lo que significa que le costará un poco más de tiempo, comparado con otros móviles en el mismo rango de precios. Pero algo que sí vas a lamentar un poco es la falta del puerto tipo-C, siendo este el estándar en la unión europea.

Precio y disponibilidad del nuevo Motorola Moto G8 Power Lite

Todavía no hay fechas pero sí sabemos que el Moto G8 Power Lite llegará primero a Alemania y México, con un precio de 169 euros o 185 dólares, dependiendo del mercado. También está confirmado que llegará al resto de Europa, latinoamérica, Australia y Asia, y todo apunta a que será en las próximas semanas.

Quizás, la mejor razón para comprar este móvil sea porque estás buscando una experiencia pura de Android sin gastar mucho dinero en un móvil Pixel, por ejemplo. También, otra razón de peso para llevárselo es porque la autonomía es muy prometedora. De hecho, según Motorola este móvil es capaz de aguantar dos días bajo un uso moderado, nada mal.