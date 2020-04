A pesar de la pandemia, Xiaomi ha tenido semanas muy movidas en lo que va del año. Sobre todo por el lanzamiento de sus tope de gama; primero para China y luego para el resto del mundo. Precisamente, cuando esperábamos conocer los precios del Mi 10 y Mi 10 Pro para España, Xiaomi nos sorprendió con un tercer modelo, el Mi 10 Lite.

El Mi 10 Lite nace pensando en los usuarios de Xiaomi que están acostumbrados a recibir mucho por muy poco, algo que no podemos dejar de agradecer. Sin embargo, las cosas no quedaron ahí, ya que Xiaomi ha seguido explotando el concepto del Mi 10 Lite. Ahora, con su recién presentado hermano mayor, el Mi 10 Lite Youth Edition, suben la apuesta por la fotografía y el súper zoom.

Pero las noticias y filtraciones continúan, ya que todo indica que este modelo llegaría al resto del mundo bajo el nombre de Mi 10 Lite Zoom Edition. Gracias al usuario de Twitter, Mukul Sharma, pudimos ver cómo la marca de agua de la foto dice “Mi 10 Lite Zoom”, lo que nos hace pensar que, de hecho, fue tomada con este modelo.

So the Mi 10 Youth has the watermark suggesting it could be the Mi 10 Lite Zoom for the global markets. 😃#Xiaomi #Redmi #Mi10Youth #Mi10LiteZoom #MIUI12 pic.twitter.com/I3f16LC1Hz

— Mukul Sharma (@stufflistings) April 27, 2020