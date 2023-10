Comenzando septiembre Infinix presentó el Zero 30 5G, un móvil de gama media con diseño premium y enfocado a los amantes de la fotografía. Ahora, la compañía hace realidad el modelo 4G que bebe un poco de su hermano mayor, pero también de la generación pasada. ¿Quieres conocerlo? Así es el nuevo Infinix Zero 30 4G que espera por ti con senda cámara de 108 MP.

Todas las especificaciones del Infinix Zero 30 4G

Características Infinix Zero 30 4G

Dimensiones y peso 164,5 x 75 x 7,9 mm. 182 gramos. Pantalla 6,78″ Full HD+ (x x x píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel AMOLED, cristal curvado en los laterales, tasa de refresco de 120 Hz y protección Corning Gorilla Glass 5. Procesador MediaTek Helio G99 con gráfica Mali-G57 MC2. RAM 8 GB LPDDR4X. Almacenamiento 256 GB en formato UFS 2.2. Cámara trasera Principal de 108 MP (Samsung HM6) con f/1.7 y PDAF.

Profundidad de 2 MP con f/2.4.

Macro de 2 MP con f/2.4.

Dual Flash LED. Cámara frontal 50 MP con f/2.5 y grabación de vídeos en 2K @ 30 fps. Conectividad y extras USB C, WiFi 5, Dual SIM 4G, GPS, Bluetooth 5, NFC, radio FM, sensor de huellas bajo la pantalla, protección IP54 y altavoces estéreo. Batería 4500 mAh con carga rápida de 45 W. Sistema operativo XOS 13 basado en Android 13. Lee también: Activa estas 5 opciones si no quieres que la batería de tu Samsung Galaxy se dañe pronto

Puede que no tenga 5G, pero el Infinix Zero 30 4G es alucinante para su nicho y lo compensa muy bien

Hace un par de semanas se filtraron los primeros datos de este dispositivo, pero ahora el Infinix Zero 30 4G es una realidad. El nuevo gama media de la marca toma prestado el estilo premium de la versión 5G, con su trasera de cuero o cristal, así como la pantalla curvada en los laterales. Visualmente, lo único que cambia es el módulo de las cámaras traseras, que es un poco más pequeño, pero este dispositivo sigue viéndose brutal. Aparte, gana protección IP54, mejor que la IP53 de la versión 5G.

Y hablando de la pantalla curvada, el Zero 30 4G se vale de un panel AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz. Este es un claro paso adelante respecto al Zero 20 4G, que usa un panel plano y de 90 Hz.

Lo que sí se mantiene igual entre ambas generaciones es el hardware interno. Infinix vuelve a apostar por el Helio G99. ¿Nos parece una mala idea esto de repetir? La verdad es que no y tampoco es que MediaTek tenga un SoC con 4G más potente dentro de su catálogo. También se sigue acompañando con 8 GB de RAM, así como almacenamiento de 256 GB. Al parecer, la versión de 128 GB ha desaparecido. El sistema operativo es Android 13, que funciona bajo la capa de personalización XOS 13.

Dándonos una vuelta por las cámaras, el Infinix Zero 30 4G pide prestada la cámara principal del Zero 30 5G. Hablamos de un sensor de 108 MP con PDAF, nada menos que el Samsung ISOCELL HM6 cuyo rendimiento es muy bueno. Eso sí, le acompañan dos cámaras auxiliares de 2 MP que no valen de mucho, aunque esto se compensa con una cámara frontal de 50 MP capaz de grabar en 2K.

La batería del Zero 30 4G es la misma del año pasado: 4500 mAh de capacidad y carga rápida de 45 W.

Precio y disponibilidad del Infinix Zero 30 4G

El Infinix Zero 30 4G estará a la venta en Indonesia a partir del 27 de octubre, manteniendo la exclusividad para ese país por algunas semanas. Luego irá ampliando su disponibilidad hacia otros mercados, especialmente los emergentes. ¿Lo veremos en España? Lo ponemos en duda, pues no es un mercado tradicional para la marca, pero sí que debería llegar a Latinoamérica.

¿Y el precio? El Infinix Zero 30 4G se venderá en Indonesia por 2,899 millones de rupias indonesias, que equivalen a unos 173 euros o 183 dólares al cambio.