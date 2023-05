El año continúa avanzando y con él, también la lista de móviles nuevos que van apareciendo entre las múltiples marcas famosas. Ahora es el turno de Huawei, continuando con su serie de gama baja. No hace mucho dejaron caer el Huawei Nova 11i y ahora prosiguen con el nuevo Huawei Nova Y71. Un modelo que, podemos adelantar, no se distingue demasiado de su antecesor, el Huawei Nova Y70, y que no deja de satisfacer a los que prefieren una batería difícil de agotar comparado con el resto.

Sabiendo que no hay mucha diferencia entre el móvil anterior y este nuevo, es fácil deducir que se trata de un modelo sencillo, el cual podría tener un precio bastante barato. Ideal para usuarios que necesitan lo justo y necesario, además de, por supuesto, la necesidad de que el móvil les dure en todo lo posible a lo largo del día.

Características del Huawei Nova Y71

Características Huawei Nova Y71 Dimensiones y peso 168,3 x 77,7 x 8,98 mm. 199 gramos. Pantalla 6,75″ HD+ (1600 × 720 píxeles) con panel LCD. Procesador Procesador de ocho núcleos sin especificar. RAM 8 GB. Almacenamiento 128 GB (puede ampliarse a 512 GB con MicroSD). Cámara trasera Sensor principal de 48 MP con f/1.8

Gran angular de 5 MP con f/2.2.

Sensor de profundidad de 2 MP con f/2.4. Cámara frontal 8 MP con f/2.0. Conectividad y extras USB C, WiFi, GPS, 4G, Bluetooth 5.1 y minijack de audio. Batería 6000 mAh con carga rápida de 22,5 W. Sistema operativo EMUI 12 basado en Android 11. Lee también: Nokia C12 Plus: la tercera variante de la serie que parece no encajar

Un móvil de gama baja que no sale de lo modesto, pero con una bestia de batería

Con el Nova Y71, Huawei no ha querido innovar demasiado, y eso también puede ser parte de su encanto, al ser un móvil destinado para presupuestos no muy holgados, sin dejar de brindar soluciones a las necesidades de hoy en día y que debe tener cualquier smartphone que se respete.

Tiene una pantalla LCD de 6,75 pulgadas con resolución HD+ con una cámara de selfie de 8 MP en su frente, así como una cámara compuesta por tres sensores en la parte trasera. Dichos sensores corresponden a uno principal de 48 MP, un segundo de gran angular de 5 MP y el tercero de profundidad de 2 MP.

Su sistema operativo viene con la capa de personalización EMUI 12, basado en Android 11. La RAM de 8 GB, con memoria de almacenamiento de 128 GB, apenas mejora un poco comparado con su antecesor. Siguiendo la tradición de este tipo de móviles, el almacenamiento igual puede ampliarse con tarjeta microSD hasta 512 GB.

La parte que más destaca de este modelo en realidad es su batería, al ser de 6000 mAh, con carga rápida de 22,5 W. Huawei promete que solo necesitarías cargar el móvil dos veces a la semana, aunque esto dependerá realmente del tipo de uso que le des.

De cualquier forma, se convierte en una buena opción para quienes necesitan usar el móvil de manera intensiva por cualquier motivo, sin necesidad de estarse preocupando por la duración de la batería.

Precio y disponibilidad del Huawei Nova Y71

Por el momento, Huawei no ha anunciado su precio desde la página oficial. Solo sus características. Tampoco se sabe a ciencia cierta cuáles regiones recibirán este móvil, mucho menos si aterrizará en territorio español. Las presentaciones sí que se saben: una opción dorada y otra negra.

Si inferimos que seguirá los mismos pasos que el Huawei Nova Y70, entonces es de suponer que tendrá un precio barato, es decir, no llegará a los 250 euros.

¿Te interesaría tenerlo?

Fuente | Página oficial de Huawei