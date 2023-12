El sucesor del Huawei Enjoy 60 ya está aquí. La marca acaba de lanzar el nuevo Huawei Enjoy 70, un teléfono que copia el diseño del flagship de la marca (Huawei P60), pero que llega con especificaciones de un móvil de gama baja. A continuación, te contamos todas las especificaciones y precios del Huawei Enjoy 70.

Características del Huawei Enjoy 70

El Huawei Enjoy 70 es muy parecido al Huawei Enjoy 60 del año pasado. De hecho, se pudiera decir que es una versión renovada con diferente diseño. Este trae la misma pantalla LCD de 6,75 pulgadas con resolución HD+ (720p) aunque, según Huawei, ahora es compatible con la función Always On Display (sorprendentemente, ya que no es un panel AMOLED).

Y en cuanto rendimiento, trae el mismo procesador Kirin 710A de Huawei, acompañado de 8 GB de RAM… ¿Lo mejor de este móvil? Su cámara principal de 50 megapíxeles y su batería gigantesca de 6000 mAh que da hasta 30 horas de reproducción de vídeo.

Características Huawei Enjoy 70 Dimensiones y peso 168,3 x 77,7 x 8,93 mm. 207 gramos. Pantalla 6,75″ HD+ (1600 x 720 píxeles) con panel LCD, relación de aspecto 20:9, tasa de refresco de 60 Hz, notch en forma de gota y Always On Display. Procesador Huawei Kirin 710A. RAM 8 GB. Almacenamiento 128 / 256 GB. Cámara trasera Principal de 50 MP.

Macro de 2 MP.

Flash LED. Cámara frontal 8 MP con f/2.0. Conectividad y extras USB-C 2.0, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 4G, Bluetooth 5.1, GPS, Beidou, Galileo, Glonass, QZSS, AGPS, altavoces estéreo, lector de huellas lateral y jack de audio de 3,5 mm. Batería 6000 mAh con carga rápida de 22.5 W. Sistema operativo HarmonyOS 4. Lee también: Honor 90 y Honor 90 Pro: móviles con pantallas de 120 Hz, cámaras de 200 MP y diseño de lujo

Precios y disponibilidad del Huawei Enjoy 70

El nuevo Huawei Enjoy 70 saldrá a la venta en China en las próximas semanas en tres colores (negro, blanco y verde) y dos configuraciones de RAM y almacenamiento. De momento, no se sabe si llegará a España y al resto del mundo. Sus precios en el país asiático son los siguientes: