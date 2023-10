Luego de casi un año en el mercado, el Honor Play 40 Plus recibe formalmente a su sucesor. Honor presentó en China su nuevo móvil de gama media económica, el Honor Play 50 Plus con un diseño renovado y especificaciones actualizadas a las demandas de 2023. Además, un dispositivo que se perfila como una excelente opción barata al Magic 5 Lite si buscas una autonomía de otro planeta ¿Quieres conocerlo?

Todas las especificaciones del Honor Play 50 Plus

Características Honor Play 50 Plus

Dimensiones y peso 166,7 x 76,5 x 8,2 mm. 199 gramos. Pantalla 6,8″ Full HD+ (2412 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel TFT LCD y tasa de refresco de 90 Hz. Procesador MediaTek Dimensity 6020 de 7 nm con gráfica Mali-G57 MC2. RAM 8 / 12 GB LPDDR4X. Almacenamiento 256 GB en formato UFS 2.2. Cámara trasera Principal de 50 MP con f/1.8 y PDAF.

Profundidad de 2 MP con f/2.4.

Flash LED. Cámara frontal 8 MP con f/2.0. Conectividad y extras USB C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 5G, GPS, GLONASS, BDS, Bluetooth 5.1, altavoces estéreo, sonido HiRes y jack de audio de 3,5 mm. Batería 6000 mAh con carga rápida de 35 W. Sistema operativo Android 13 bajo MagicOS 7.

Mejor diseño, pantalla y sonido, hasta 12 GB de RAM y una batería enorme acompañada de mejor potencia de carga

El Play 50 Plus llega a las tiendas con un diseño que supera cómodamente a su antecesor. Primero, porque el patrón de su trasera con un estilo que evoca a una brisa primaveral le queda fantástico; y segundo, porque su módulo de cámaras con dejos de Galaxy S22 (aunque mucho más grande) nos empuja a pensar en móvil de mayor nivel. Ojo, esto último no significa que el Play 50 Plus sea un dispositivo con poco que ofrecer, pues no es así.

Su procesador es el Dimensity 6020, una versión optimizada del Dimensity 700 del Play 40 Plus que es un 10% más potente. Además, este móvil abandona los 6 GB de RAM y se pasa a configuraciones de 8 o 12 GB de RAM junto a 256 GB de almacenamiento. Todo esto es controlado por Android 13, que funciona bajo la capa de personalización MagicOS 7.2. Y lleva conectividad 5G, obviamente.

Su pantalla sigue siendo un panel TFT de 90 Hz, pero la resolución da un salto importante al pasar de HD+ a Full HD+ en el dispositivo de 2023. Las cámaras traseras son las mismas (50 MP + 2 MP), pero la frontal ahora es de 8 MP en vez de 5 MP.

En el apartado de sonido también hay mejoras, pues el Honor Play 50 Plus estrena altavoces estéreo y audio HiRes. Y por si quieres más, la batería sigue manteniéndose en unos fabulosos 6000 mAh que te valdrán para una autonomía de miedo, pero ahora la carga rápida es de 35 W.

Precio y disponibilidad del Honor Play 50 Plus

Como mencionamos arriba, el Honor Play 50 Plus fue presentado oficialmente en China y está a la venta desde ahora mismo. Se distribuirá en cuatro colores (verde, lila, azul y negro) y el precio de la versión de 12 GB + 256 GB es de 1399 yuanes, que equivalen a unos 181 € al cambio.

Honor no reveló el precio del modelo base de 8 GB + 256 GB, tampoco información sobre un posible lanzamiento en España. Pero estaremos atentos a cualquier novedad, pues tiene madera para convertirse en una opción asequible al Honor Magic 5 Lite (si es que buscas un móvil con mucha batería y buenos recursos).