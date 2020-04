Por si no lo sabías ya, los nuevos Samsung Galaxy S20 vienen en dos versiones diferentes dependiendo del lugar en el que los compres. El único cambio es el procesador, unos vienen con lo último de Snapdragon y otros con lo último de Snapdragon… Esto lleva a la pregunta de siempre, ¿cuál de los dos es mejor?

Te dimos la respuesta en detalle en este artículo sobre los S20 con Snapdragon vs Exynos pero lo único que nos faltó fueron datos acerca de la duración de la batería. Aquí los tienes.

¿Qué Galaxy S20 Plus gestiona mejor la batería, el modelo con Snapdragon o Exynos?

Por norma general los modelos con Snapdragon se han solido comportar mejor que los Exynos. Más potencia, mejor gestión de la batería, más liberta a la hora de desbloquear kernel / bootloader y por lo general son mejores. Qualcomm nos gusta más, eso es un hecho pero… ¿Ha cogido la delantera Exynos?

Para eso los chicos de Android Authority han hecho un test y los resultados la verdad es que nos han sorprendido, son los contrarios a lo que esperábamos. Para ello usan una aplicación que estresa la CPU a su máximo y lo pone todo a trabajar a toda máquina, los datos los dan en minutos de pantalla.

Lo han hecho con las tres configuraciones de pantalla disponibles (Full HD+ / 60 Hz, Full HD+ / 120 Hz, Quad HD+ / 60 Hz) y la variante con Exynos gana en todas ellas, especialmente usando los 60 Hz. De hecho las diferencias son bastante notables. Abajo puedes ver los datos en detalle.

No hay que hacer demasiado caso a estos datos

Lo primero que hemos de decir es que lo más seguro es que si te compras un Galaxy S20 no notarás la diferencia a no ser que seas un usuario bastante avanzando. Ambos van como un tiro eches lo que le eches.

La información de usuarios reales que hemos encontrado es que el modelo con Snapdragon 865 funciona mejor en general, es más potente y gasta menos batería. El procesador no es solo los núcleos, se encarga de todo: cámaras, procesamiento, comunicaciones… Además, no se toma en cuenta el rendimiento en standby y hay un detalle muy importante.

Parece que el modelo con Exynos es la variante 4G (aunque no lo sabemos con certeza) y no la que usa el 5G como el Snapdragon. Esto puede causar una gran diferencia que no se suele tomar en cuenta. Nuestro consejo es lo que hemos dicho antes, si estás detrás de alguno de los nuevos Samsung Galaxy S20 es difícil que puedas notar la diferencia, ¿qué opinas?