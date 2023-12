Vampire Survivors no para de sorprendernos con cada actualización. Tras añadir el modo multijugador cooperativo y el modo aventura, el juego desarrollado por poncle ha lanzado un DLC en colaboración con uno de los juegos indie más populares de los últimos años. Emergency Meeting es el nombre de la nueva expansión de pago de Vampire Survivors que añade a los personajes de Among Us a la experiencia roguelike.

Este DLC, que ya está disponible para Steam, Android e iOS, también incluye nuevas misiones, mapas, armas, logros y música. Todo eso por 1,99 €, lo cual nos parece razonable considerando las muchas horas de diversión que puede darnos este nuevo contenido. Enseguida te contamos todos los detalles.

Así es Emergency Meeting, el DLC de Vampire Survivors basado en Among Us

En este nuevo DLC viajarás a una estación espacial en la que tendrás que luchar contra vampiros e impostores. Deberás tener cuidado mientras exploras el nuevo mapa inspirado en Among Us, ya que nunca se sabe quién puede ser un enemigo disfrazado. El DLC añade 15 nuevas armas al juego que podrás desbloquear completando tareas de Among Us. Por ejemplo, la Report! Weapon puede hacer estallar a los enemigos con potentes ondas sonoras, mientras que Just Vent puede enviarlos volando al vacío del espacio. También puedes usar Lucky Swipe para cortar por la mitad a malvados alienígenas.

Emergency Meeting se puede jugar en solitario o con hasta tres amigos en modo cooperativo local. Podrás utilizar nueve personajes nuevos, como Crewmate Dino y Ghost Lino, que tienen habilidades únicas. Además, hay dos impostores entre los personajes, Impostor Rina y Shapeshifter Nino, que pueden transformarse en un muñeco de nieve.

El nuevo mapa se llama Polus Replica, y está basado en el puesto científico del planeta Polus de Among Us. Encontrarás diferentes biomas para explorar, invadidos por alienígenas, robots y patos. También descubrirás cofres del tesoro y nuevas tareas que realizar mientras recorres el mapa.

Asimismo, Vampire Survivors: Emergency Meeting incluye una nueva misión secundaria que puedes jugar por separado, 20 nuevos logros que desbloquear y seis nuevos temas musicales como Hide and Survive y No Vampire Among Us. Recuerda que se trata de un DLC de pago que cuesta 1,99 €.