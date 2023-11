Por si no lo sabías, existe una aplicación en Android para jugar UNO! en tu móvil o tablet. Las reglas son idénticas a las del juego de cartas, pero te ofrece la posibilidad de jugar en línea con otras personas. Si te animas a jugar este juego, lee esta publicación hasta el final porque te mostraremos los mejores trucos para ganar en UNO.

Cómo se juega a UNO! Mobile

La aplicación permite jugar no solo partidas individuales, sino también grupales. Una partida individual se gana si logras deshacerte de todas tus cartas antes que los demás jugadores. La partida grupal se termina cuando uno de los miembros de algún equipo de dos jugadores se queda sin cartas.

Los puntos que ganes dependen de las cartas que tengan en la mano los jugadores que pierdan la partida. Las cartas numéricas valen su número, las de acción valen 20 puntos y los 4 comodines valen 50 puntos.

Los puntos se convierten en monedas que te permiten acceder a otro tipo de juegos de evento y si pierdes una partida las monedas se te descuentan de tu total acumulado y dicho descuento es transferido al ganador de la partida. Asimismo, también se te permite pagar por conseguir monedas, ya que el juego tiene planes de pago.

Los 6 mejores trucos para ganar en UNO! Mobile

Ahora que ya sabes cómo se juega y como es el sistema de puntos que se maneja, ya podemos mostrarte los seis trucos para ganar en UNO. Sin más preámbulos, los tienes justo aquí:

Reduce los puntos tanto como puedas en las partidas individuales, lo más indispensable para ganar en este formato

Cuando estés jugando una partida en solitario, el único objetivo que tienes es el de deshacerte de todas las cartas que tengas en tu mano antes que tus contrincantes, ya que si no lo logras uno de los otros jugadores lo hará primero y perderás monedas.

Lo ideal es que reduzcas los puntos que tienes en la mano y trates de jugar las cartas que tengan más valor a la menor oportunidad. Si llegas a tener cartas de acción o comodines en tu mano corres el riesgo de perder muchas monedas del juego de terminarse la partida. Por esto, es recomendable que no dudes en usar las cartas para invalidar el turno de tu oponente o para revertir el orden de los turnos.

Sabiendo el valor de las cartas, la mejor táctica a la que puedes recurrir en este tipo de juegos es deshaciéndote siempre que puedas de las cartas de mayor valor en tu mano. Incluso si no logras ganar o quedar en el segundo lugar, tu pérdida de monedas será mínima sin importar el lugar en el que hayas terminado.

El mejor de los trucos para ganar en UNO! Mobile en una partida de equipo es apoyar a tu compañero

Como dijimos anteriormente, es posible jugar partidas en equipos de dos jugadores. En este tipo de partida puedes ver las cartas de tu compañero y él puede ver las tuyas. De este modo, puedes decidir qué cartas jugar para que ayudes a tu compañero a deshacerse de sus cartas o él ayudarte a que te deshagas de las tuyas.



Por ejemplo: si es tu turno, el color rojo está activo, tu compañero no tiene ninguna tarjeta de color rojo y posees un comodín para cambiar de color, entonces úsalo para cambiar el color a aquel que tenga tu compañero.

No uses las cartas +2 y +4 a la ligera, otro excelente truco para ganar en UNO! Mobile

Además de ganar la partida, lo ideal es que ganes por una gran diferencia de puntos para que consigas una mayor cantidad de monedas. Por eso, te recomendamos que no uses las cartas +2 o +4 sino cuando el final de la partida esté cerca. Obviamente, mientras tengas la opción de no necesitar de usar dichas cartas.

Lo mejor de todo es que, si dejas una carta +4 como la última carta que juegues al momento de anunciar un “UNO”, tienes garantizado que podrás deshacerte de todas las cartas en tu próximo turno, ya que la misma se puede jugar sin importar el color que esté activo en el momento.

Otra razón para esto es que, si un contrincante usa una carta +2 o +4 en tu contra y tú tienes una de estas cartas en tu mano, puedes sacarla en ese momento. De este modo, la persona cuyo turno le siga al tuyo tendría que tomar ocho o cuatro cartas y evitarías tener que tomarlas.

Controla el color del juego que se esté jugando, uno de los más importantes trucos para ganar en UNO

Esto es lo más importante al momento de jugar UNO. Si tú y tu compañero de equipo tienen un gran número de cartas de un color en específico, pueden cambiar el color de las cartas que se pueden jugar durante la partida, sea el de la mayoría de las cartas que posean.

De este modo, las probabilidades de que llegues a ganar la partida será mayor y también tus rivales se verán obligados a robar cartas. Asimismo, si tus oponentes cambian el color a uno que no te beneficie, procura cambiar el mismo al color del que sean la mayoría de las cartas que tengas en tu mano.

Mira cómo juegan tus rivales para detectar qué cartas no poseen, algo que no debes descuidar

Al jugar este juego, también debes tener en cuenta las cartas que jueguen tus oponentes o tu equipo rival. Por ejemplo, si uno de tus rivales tiene que tomar una carta cuando es su turno para poder jugar es porque no tiene en su mano comodines o cartas del color en cuestión.

También puedes tener una idea de qué cartas tienen tus contrincantes si intentan cambiar el color de las mismas a uno diferente, bien sea con un comodín o con una carta del mismo número y de diferente color. Eso sí, debes tener cuidado porque algunos pocos jugadores suelen arriesgarse y cambiar el color de las cartas que se pueden jugar a uno que no tienen.

Los jugadores más expertos recurren a esto para hacerte creer que tienen cartas del color en cuestión y tentarte a cambiarlo a uno que más les beneficie a ellos o que te perjudique a ti y a tu compañero. No te preocupes si no lo has entendido porque te lo explicaremos mejor en la última parte de este artículo.

Si usas juegos mentales puedes entorpecer el juego de tus rivales, algo difícil de hacer

Al final de la parte anterior de esta publicación te mencionamos esto en un ejemplo. A veces, es beneficioso hacer que tus oponentes piensen que tienes una determinada carta de algún color en particular. Esto los puede obligar a jugar de manera diferente dándote una ventaja, pero es un arma de doble filo si no caen en la trampa.

Aun si no decides recurrir a esto, es bueno que lo tengas en cuenta al momento de jugar para no ser víctima de una trampa que intente colocarte tu contrincante.

Si sigues estos consejos podrás ganar muchos partidos en UNO! Mobile, aunque dependiendo de cómo vaya evolucionando cada partida algunos te serán de mayor o menor utilidad. Por lo que debes ver cómo evoluciona el juego para saber qué estrategia te conviene más.

Y tú … ¿qué opinas? ¿Qué te han parecido estos trucos para ganar en UNO? ¿Conoces algún otro que no hayamos mencionado?