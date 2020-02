Los 3 mejores trucos para Brawl Stars - Especial 2020

¿Cómo vas en Brawl Stars? Lo sabemos, es algo difícil llegar a las 10.000 copas, pero ánimo, estamos seguros de que lo lograrás. Para ser un crack es bueno que conozcas los mejores trucos para poder avanzar y mejorar.

Si te gusta estar enterado de las mejores técnicas del juego, usar las combinaciones y estrategias perfectas estate atento a esto porque de seguro te va a interesar. En este articulo tienes los 3 mejores trucos para Brawl Stars.

Toma nota de los 3 mejores trucos para Brawl Stars

¿Quieres ser el mejor? Lee atentamente los siguientes consejos, te serán útiles.

Prepárate para la pelea robótica, es la mejor opción

Para maxear tu cuenta de Brawl Stars, necesitarás personajes a los que subir de nivel. Para ello, debes centrarte en conseguir todas las cajas que puedas. El truco para conseguir cajas rápidamente, es que aproveches los tickets de eventos especiales. Debes reunir todos los tickets que puedas, así como no gastar gemas en skins, al menos hasta que tengas una buena cantidad de personajes.

Cuando tengas la cantidad suficiente de tickets y gemas jugando de manera normal, debes esperar hasta el fin de semana en el que esté disponible el evento Pelea robótica. En este modo de juego puedes apostar hasta 20 tickets, lo que multiplicará por 20 las fichas que consigas. Previamente a jugar con los 20 tickets, debes asegurarte de que además cuentas con al menos un duplicador de fichas activo.

El único ítem en el que debes gastar gemas, al menos al principio, es en duplicadores. Si alguna vez observas una oferta en este elemento, no tienes que dudar, será la mejor inversión. No puedes gastar tickets si no van acompañados de duplicadores, porque de esta manera no conseguirás todas las fichas posibles.

Una vez tengas tickets y duplicadores, puedes jugar a Pelea Robótica e intentar conseguir la máxima cantidad de fichas posibles, que son 640, y que se alcanzan en el minuto 6:15 de la supervivencia robótica. Te recomendamos jugar con amigos para conseguir un mejor resultado.

Si lo logras, podrás duplicar todo

Si logras llegar a esta marca, obtendrás 640 fichas, las cuales con el duplicador se convertirán en 1280, o el equivalente a 12 cajas. Esto puedes repetirlo hasta que se agoten los duplicadores o hasta acabar sin tickets. Momento en el que debes parar y esperar a conseguir más. Y podrás obtener los brawlers uno tras otro.

Mejora los brawlers estratégicamente

En el momento en que consigas muchos personajes, debes subirlos de nivel. Tu objetivo será llegar al nivel 9, que es el nivel de fuerza máximo, para desbloquear las habilidades estelares de cada brawler.

Cada personaje tiene dos habilidades estelares: una defensiva y otra ofensiva. Sin embargo, son muchas y son difíciles de obtener. Por ello, te recomendamos seguir unas reglas para conseguir la habilidad que más te interese.

No debes subir a todos los personajes a más del nivel 8 de fuerza. ¿Por qué? Porque si los llevas a todos al nivel 9, menos serán las posibilidades de tener la habilidad del brawler que quieres. Esto quiere decir que solo debes subir al nivel 9 al brawler cuya habilidad estelar deseas tener.

Cómo ganar partidas en el modo atrapagemas

Si llevas tiempo jugando a Brawl Stars te habrás dado cuenta de que en la mayoría de las partidas uno de los jugadores del equipo se encuentra justo en el centro, cerca de la mina de cristal que genera las gemas, mientras el resto intentan protegerlo de los ataques enemigos.

Esta es una de las mejores estrategias para las partidas en modo atrapagemas. Sin embargo, se puede ir aún más allá si el encargado de mantenerse en el centro atrapando las gemas usa personajes como Shelly, Poco, Penny o Pam.

¿Eres un jugador empedernido de Brawl Stars? ¿O formas parte de aquellos que no son jugadores regulares? Sea cual sea la fila a la que pertenezcas, estamos seguros de que estos 3 truquillos te serán de mucha utilidad. Coméntanos cómo te fue en la práctica.