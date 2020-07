Aunque no lo creas, existe una forma muy simple de mejorar tu posición en el ranking de la Liga de Combates en Pokémon Go. Lo único que necesitas es mucho tiempo libre y la voluntad de perder un montón de batallas. Así que en esta oportunidad, te explicaremos un sucio truco de la Liga de Combates Go que casi nadie conoce.

Existe un multiplicador de recompensas “oculto” dentro del juego que se activa cuando pierdes muchas partidas seguidas. Las personas que usan este método son conocidas como “tankers”. Si querías escalar en el ranking, esta es una técnica que te puede ayudar a lograrlo.

¿Cómo subir en el ranking de la Liga de Combates Go sin esfuerzo?

El término “tanking” se refiere a comenzar una batalla con la única intención de perder. Es decir, significa dejar que tu oponente gane. Pero cuanto más pierdas, mayor será tu recompensa en MMR. Por si no lo sabías, se le llama MMR a Matchmaking Rating, un sistema de clasificación que determina tu habilidad en el juego para luego emparejarte con un oponente que tenga cualidades similares a las tuyas.

Niantic habilitó un sistema de “juega hasta que ganes” con el fin de alentar a las personas a que sigan jugando aunque atraviesen una racha negativa. Tras perder algunas partidas seguidas, tu MMR comienza a multiplicarse. Actualmente, el multiplicador oculto sigue estando disponible después de haber pasado un mes desde que el usuario Lollersox lo reportó en Reddit.

Pierde 100 batallas seguidas y luego, al jugar, serás el rey de las batallas

Cuando te dediques a perder un ciento de partidas seguidas, tu multiplicador aumentará de forma masiva. Gracias a ello, los jugadores de Pokemon Go podrán obtener un altísimo MMR perdiendo. La ventaja es evidente, una vez tengas ese MMR por las nubes, podrás ganar combates sin esfuerzo y ascender a lo más alto en pocas batallas.

Esto no va en contra de los términos de servicio de Niantic, así que no es considerado como un truco ilegal. De igual forma, es una acción que muchos jugadores están llevando a cabo en la Liga de Combates Go. Tal como debes estar imaginando, Niantic podría tomar cartas sobre el asunto y eliminar este sistema de “juega hasta que ganes” cuando menos lo esperes.

Y tú, ¿serías capaz de perder cientos de partidas en la Liga de Combates Go?