¿Te gustan los juegos de estrategia? Estás de suerte porque Supercell acaba de hacer un anuncio importante. A través de un vídeo oficial han hablado sobre la beta para Clash Mini, el desarrollo de Clash Quest y actualizaciones en Clash Heroes. Anuncios más que suficientes para complacer incluso a los jugadores más exigentes.

¡El universo Clash se expande! Luego del éxito de Clash of Clans, Supercell, una de las empresas de videojuegos para móviles más exitosas del momento quiere expandir el universo Clash lanzando una trilogía. Estamos hablando de Clash Mini, Clash Quest y Clash Heroes.

Y para mantener la atención de los fanáticos, han presentado un vídeo con todas las novedades que necesitas saber. Aquí arriba hemos dejado el vídeo. Lo primero que debes saber es que esta trilogía no va al mismo ritmo. El primer juego en estar disponible es Clash Mini y próximamente habrá una versión más estable para Clash Quest, en la que algunos usuarios serán seleccionados como testers.

Si ya has jugado al Clash Royale estos juegos, al menos Clash Mini, te serán muy familiares. La estrategia se mantiene y lo único que realmente cambia son las cartas por figuras en miniatura de los personajes. En el caso de Clash Quest, a pesar de estar todavía en desarrollo se ve muy prometedor y las actualizaciones en Clash Heroes prometen una mayor jugabilidad. ¿Qué estás esperando? Arma tu mejor estrategia y… ¡A ganar!

CLASH MINI IS NOW OFFICIALLY LIVE IN ALL BETA REGIONS! 🇫🇮🇸🇪🇩🇰🇮🇸🇳🇴🇨🇦 Download now: https://t.co/TsCRwAEPXP

Oh… And… Stay tuned for our official Cinematic Trailer! https://t.co/gcJ9I7vRuI pic.twitter.com/Q0XsVfjMGF

— Clash Mini (@ClashMini) November 8, 2021