¿Tienes problemas para iniciar sesión en Mobile Legends con tu móvil Android 10? Si tu respuesta es sí y estás desesperado por encontrar una solución, has llegado al lugar indicado. Aquí te mostraremos un par de soluciones que puedes llevar a cabo para que este tipo de problemas no afecten tus horas de juego dentro de Mobile Legends: Bang Bang.

Qué hacer si no puedes loguearte en Mobile Legends

Si bien este problema se hace presente en móviles con Android 10, hay una gran cantidad de jugadores que lo han experimentado en terminales con Android 9 y 8. Si tú eres uno de ellos y no puedes jugar partidas con tu cuenta, no te preocupes, a continuación te dejamos un par de soluciones que de seguro te servirán para solucionar este inconveniente.

Comprueba si los servidores están caídos

No siempre el problema tiene que estar relacionado con tu móvil o tablet, a veces no puedes loguearte con tu cuenta porque los servidores están caídos por un mantenimiento programado, o bien por un problema que está siendo solucionado por los desarrolladores. Puedes comprobar esto de forma simple y rápida:

Lo primero que tienes que hacer es ingresar al sitio web Down Detector.

Si el sitio web te dice que no hay problemas con el juego, el error podría estar relacionado con tu dispositivo móvil.

Por otro lado, si el problema está relacionado con los servidores del juego, el sitio web te mostrará un mensaje de error. Si ese es el caso, no podrás hacer nada porque tendrás que esperar a que la compañía solucione el problema.

Comprueba que tu conexión a Internet sea estable

Otro de los inconvenientes que pueden causar que no puedas loguearte con tu cuenta en Mobile Legends, podría llegar a estar relacionado con tu conexión a Internet. Si sufres de micro-cortes, o bien la velocidad de tu conexión WiFi o 4G/5G no es superior a los 5 MB/s, el juego no te dejará loguearte con tu cuenta.

Usando una app para medir la velocidad de tu conexión a Internet, aquí tienes las 8 mejores, podrás comprobar si tu conexión WiFi o de datos móviles funciona de forma correcta o no. Recuerda que tienes que tener 5 MB/s o más para que el juego no presente problemas al momento de abrirlo.

Elimina el caché de Mobile Legends

Si has comprobado que los servidores del juego funcionan de forma correcta, y además tu conexión a Internet es estable, tendrás que eliminar los datos que guarda Mobile Legends en tu teléfono. Si no sabes cómo hacerlo, sigue estos pasos:

Dentro de los Ajustes de tu dispositivo móvil, tendrás que pinchar sobre Aplicaciones y notificaciones .

. Por consiguiente, deberás pinchar sobre “Ver las aplicaciones”.

Busca la app Mobile Legends y pincha sobre la misma.

y pincha sobre la misma. Pulsa sobre Almacenamiento y caché .

. Por último, pincha sobre Borrar memoria caché y luego sobre Liberar espacio de almacenamiento.

Una vez que hayas terminado el tutorial, tendrás que volver a poner tus datos para iniciar sesión con tu cuenta en Mobile Legends. Es importante aclarar que no perderás tu progreso, ya que toda la información se guarda en los servidores del juego.

Sin mucho más que añadir, si buscas una alternativa a Mobile Legends, aquí te mostramos los 3 mejores MOBA para Android de 2020.