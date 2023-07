Rivals of Aether para Android, cómo jugarlo en el móvil

Si eres un amante de los juegos indie, lo más probable es que ya hayas escuchado sobre Rivals of Aether. Un juego plataformero de peleas diseñado por Aether Studios en el cual luchas por el poder en una tierra habitada por diferentes animales capaces de invocar la fuerza de los elementos de maneras jamás visto antes en este género.

¿De qué va exactamente Rivals of Aether?

Este nuevo juego indie llamado Rivals of Aether cuenta con un estilo pixelado en dos dimensiones, perfecto para ser un juego de dispositivos móviles. Al mismo tiempo, es un juego de peleas cuya mecánica puede compararse con títulos famosos como Brawlhalla o el mismísimo Super Smash Brothers.

En este juego puedes escoger a un rival de un roster muy variado, entre los cuales se encuentran personajes propios del juego, como Zetterburn un león de una familia real capaz de invocar el fuego o Kragg un escarabajo guerrero que invoca pilares de roca. Del mismo modo, también puedes jugar con personajes invitados de otros juegos como Ori y Sein del juego «Ori and the blind forest» o el queridísimo Shovel Knight con su poderosa pala de esperanza.

¿Cómo descargar Rivals of Aether en Android?

Últimamente, muchas personas se han preguntado cómo conseguir Rivals of Aether para su móvil, pero lastimosamente este título aún no está disponible para Android o iOS. Rivals of Aether actualmente está disponible únicamente para la Nintendo Switch y puedes encontrarlo también para PC en Steam.

Sin embargo, eso no significa que sea imposible jugar Rivals of Aether desde tu móvil con Android. Aquí en Androidphoria nos encargamos de que siempre haya una solución para todo tipo de problemas relacionados con móviles, en especial cuando se trata de poder disfrutar un título tan aclamado actualmente.

Para poder jugar Rivals of Aether en tu móvil Android lo único que necesitas hacer es descargar Steam Link y ya podrás llevar este juego contigo a donde vayas. Esta app puedes encontrarla completamente gratis en la Play Store y en nuestro artículo sobre Steam Link, te contamos todo lo que necesitas saber para usarla.

Es necesario mencionar que no existe ninguna versión de Rivals of Aether en la Play store, por ende, todas las apps que encuentres que digan ser este título, no son la versión oficial y podrían ser un malware. Así que ten mucho cuidado con lo que descargues, con eso finalizamos este artículo sobre Rivals of Aether para Android, si tienes alguna duda sobre el tema, recuerda dejarlo en la sección de comentarios.