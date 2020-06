¿Dudas en hacerte con el pase de batalla de COD Mobile? Has llegado al lugar correcto, porque hoy te diremos cuánto cuesta el pase de batalla de COD Mobile en euros. ¿Vale la pena comprarlo, trae buenas recompensas? Todo esto y más te lo contamos a continuación.

Desde ya tienes que saber que el pase de batalla de COD Mobile tiene un coste en CP, la moneda del juego. Por lo que deberás comprar CP para poder hacerte con el pase de batalla. Ahora bien, ¿cuánto vale este CP y cuantos de ellos debes comprar para tener el pase de batalla? Todo esto dependerá de varias cosas.

Precio del pase de batalla de COD Mobile en euros

Una de las cosas más importantes es que, al igual que en Fortnite, cuando compras el pase de batalla de COD Mobile optas por obtener CP como recompensa dentro del mismo pase. Esto es algo realmente positivo porque puedes guardar CP para el próximo pase de batalla y ahorrar dinero.

Una de las cosas que hace que el coste en euros del pase de batalla de COD Mobile varíe es ¿cuál pase elegir? Como sabrás existen dos tipos de pases:

Pase Premium : solo trae como recompensa un nuevo personaje.

: solo trae como recompensa un nuevo personaje. Pase Premium Extra: trae dos nuevos personajes, la skin de un arma y tres nuevas armas desbloqueadas al instante. Además, tendrás acceso a soldados excepcionales y a un 25% más de experiencia.

Pero, ¿cuánto vale cada pase de batalla y cuanto es esto realmente en euros?

Pase Premium : 560 CP.

: 560 CP. Pase Premium Extra: 1280 CP.

¿Cómo comprar de forma correcta el pase de batalla de COD Mobile?

Pase de Batalla Premium

Cómo puedes ver en la imagen, no existe una oferta por 600 CP (cantidad de CP más cercana a los 560 CP), así que si quieres comprarte el Pase Premium, ¡no deberás gastar los 10,99 euros que ves en la tienda! Ya que, si te fijas bien, si compras 80 CP + 80 CP + 400 CP, te da el valor exacto de lo que cuesta el Pase Premium 560 CP.

Entonces, esto sería un valor total de 7,67 euros:

80 CP: 1,09 euros .

. 80 CP: 1,09 euros .

. 400 CP: 5,49 euros.

Si lo haces de esta forma te ahorrarás 3,32 euros con respecto a si gastaras los 10,99 euros de los 800 CP.

Pase de Batalla Premium Extra

Pero, ¿qué pasa si quieres comprarte el Pase Premium Extra? Aquí la cosa sigue siendo igual, ¡no gastes los 27,99 euros en los 2000 CP que ves en la tienda! Si prestas atención verás que si compras 80 CP + 400 CP + 800 CP, te da el valor exacto de lo que cuesta el Pase Premium Extra 1280 CP.

Entonces, esto sería un valor total de 17,57 euros:

80 CP: 1,09 euros .

. 400 CP: 5,49 euros .

. 800 CP: 10,99 euros.

Como ves, te ahorras un poco más de 10 euros si lo compras de la forma en que te decimos, en comparación a si compraras los 2000 CP que salen en la tienda.

Ahorra CP para los próximos pases de batalla

Si llegaste a comprar cualquiera de los pases de batalla esto es lo más importante que debes de tener en cuenta, pues los pases te dan CP como recompensa. Entonces, al final de la temporada tendrás una cantidad importante de CP que te permitirán comprar un futuro pase de batalla más económico o hasta uno de forma gratuita.

Desde Androidphoria esperamos haberte resuelto la duda de, ¿cuánto cuesta el pase de batalla de COD Mobile en euros? Como ves, es cuestión de buscar la forma de gastar menos dinero y ahorrar CP para un próximo pase de batalla. Recuerda que no existen otras formas fuera del juego para obtener CP, así que no te dejes engañar por tutoriales o vídeos de YouTube que te aseguran CP de otra forma.

¿No sabes a qué shooter jugar? Aquí te dejamos una comparativa detallada entre Call of Duty Mobile vs PUBG Mobile vs Fortnite. Luego de ver esto seguro sabrás cuál elegir.