¿Estás preparado para todo lo que el verano tendrá para ti en Pokémon GO? Pues más te vale estarlo, porque Niantic ha tirado la casa por la ventana con todos los eventos y desafíos que podrás hacer durante este mes. ¡Lo mejor de todo es que no tendrás que salir de casa para hacerlos! Estos son todos los eventos que tendrá Pokémon GO en julio de 2020.

Recuerda que, a pesar de estar en casa debido a la cuarentena, aún puedes obtener pokemonedas. ¿No lo sabías? Pincha aquí para que descubras cómo conseguir pokémonedas en Pokémon Go sin salir de casa.

¿Qué eventos de Pokémon GO estarán disponibles en julio de 2020?

A pesar de la situación que todos estamos atravesando debido al coronavirus, Niantic se las ha arreglado para hacer de Pokémon GO un juego igual de divertido, incluso estando en casa. Por lo tanto, el verano no iba a pasar por debajo de la mesa en este increíble juego. Estos son todos los eventos que podrás hacer en julio de 2020 en Pokémon GO.

Kyurem, el Pokémon legendario de las incursiones de cinco estrellas

En esta oportunidad Kyurem será el Pokémon legendario al que te podrás enfrentar en las incursiones 5 estrellas. Cosa que llama la atención, porque el mes pasado Reshiram y Zekrom fueron los Pokémon legendarios de estas incursiones.

Esto nos hace pensar que Niantic está ayudando a los entrenadores a hacerse con todos los Pokémon legendarios en un orden en específico. Y, en esta ocasión, lo han hecho con los Pokémon legendarios de la quinta generación.

Kyurem aparecerá en las incursiones de 5 estrellas a partir del día 7 de julio a la 1:00 p.m. (hora de España). También estará disponible todos los días miércoles a las 6:00 p.m. (hora de España).

¿Cuáles son los Pokémon destacados en julio?

Como todos los meses, Niantic habilitará un grupo de Pokémon destacados que aparecerán de forma recurrente para que puedas atraparlos y evolucionarlos. Durante todo julio tendrás a cuatro Pokémon destacados y estos te aparecerán todos los martes a partir de las 6:00 p.m. (hora de España):

Taillow aparecerá el martes 7 de julio y el bonus especial te beneficiará con el doble de “Caramelos” por transferir cada Pokémon.

aparecerá el martes 7 de julio y el bonus especial te beneficiará con el doble de “Caramelos” por transferir cada Pokémon. Zubat aparecerá el martes 14 de julio y el bonus especial te beneficiará con el doble de “Puntos de experiencia” (PX) por evolucionar cada Pokémon.

aparecerá el martes 14 de julio y el bonus especial te beneficiará con el doble de “Puntos de experiencia” (PX) por evolucionar cada Pokémon. Oddish aparecerá el martes 21 de julio y el bonus especial te beneficiará con el doble de “Polvos estelares” por capturar cada Pokémon.

aparecerá el martes 21 de julio y el bonus especial te beneficiará con el doble de “Polvos estelares” por capturar cada Pokémon. Buizel aparecerá el martes 28 de julio y el bonus especial te beneficiará con el doble de “Puntos de experiencia” (PX) por capturar cada Pokémon.

Ten en cuenta que cada Pokémon tendrá un bonus especial diferente, así que sácale provecho a eso.

Día de la comunidad de Pokémon en julio

El día de la comunidad de Pokémon tendrá un protagonista bastante especial, Gastly, el primer Pokémon de tipo fantasma de toda la franquicia. Gastly estará disponible desde el día 19 de julio y tendrá como movimiento exclusivo “Puño Sombra”.

Además, dentro del bonus de este día también estará que los huevos eclosionen a 1/4 de distancia de lo que realmente necesitan para abrirse. Recuerda que si usas los inciensos durante este evento, estos tendrán una duración de tres horas.

Pokémon Fest 2020 desde casa

En cuanto al evento más esperado del año, se sabe que este consistirá en tres desafíos semanales a partir del 3 de julio, para así festejar el cuarto aniversario del lanzamiento de Pokémon GO.

Esto es interesante porque para este desafío podrían habilitar las mega evoluciones en Pokémon GO, algo que ya te habíamos anunciado anteriormente. Si bien la entrada para el Pokémon GO Fest tiene un coste de 14,99 euros, hoy Niantic anunció que todos los jugadores podrán participar en este evento hayan comprado la entrada o no.

Semana 1 del Pokémon GO Fest 2020

La primera semana de este evento aniversario dará inicio a partir de hoy 3 de julio hasta el día 8 de julio a las 10:00 p.m. (hora de España).

Esta estará basada en la “Habilidad” y tendrás varias tareas de investigación que deberás hacer durante este periodo de tiempo:

Deberás añadir a tu equipo a Ducklett, Swanna y el Pikachu que conoce el movimiento Vuelo para unas misiones especiales.

para unas misiones especiales. Pidove shiny estará disponible .

. Chansey estará disponible en el GO Fest 2020 si un millón de jugadores del “Equipo Valor” completan toda la investigación.

estará disponible en el GO Fest 2020 si un millón de jugadores del “Equipo Valor” completan toda la investigación. Alomomola estará disponible en el GO Fest 2020 si un millón de jugadores del “Equipo Sabiduría” completan toda la investigación.

estará disponible en el GO Fest 2020 si un millón de jugadores del “Equipo Sabiduría” completan toda la investigación. Chimecho estará disponible en el GO Fest 2020 si un millón de jugadores del “Equipo Instinto” completan toda la investigación.

estará disponible en el GO Fest 2020 si un millón de jugadores del “Equipo Instinto” completan toda la investigación. Los Pokémon de tipo volador y los Pokémon con gorritos de fiesta te aparecerán en estado salvaje, en huevos e incursiones con mayor frecuencia.

y los te aparecerán en estado salvaje, en huevos e incursiones con mayor frecuencia. Regresará la Investigación de Arranque.

Para cerrar con broche de oro, desde hoy 3 de julio hasta el 6 de julio a las 22:00 (hora de España), el Pokémon Legendario Ho-Oh aparecerá en las incursiones de 5 estrellas en un fin de semana lleno de incursiones.

Semana 2 del Pokémon GO Fest 2020

La segunda semana del Pokémon GO Fest empezará el 10 de julio hasta el día 15 de julio a las 10:00 p.m. (hora de España).

Esta semana estará enfocada en los “Combates” y tendrás una tarea de investigación temporal que estará relacionada con Hitmonlee, el superradar Rocket y otras cosas más que no detallaron:

Marowak de Alola estará disponible en el GO Fest 2020 si un millón de jugadores del “Equipo Valor” completan toda la investigación.

estará disponible en el GO Fest 2020 si un millón de jugadores del “Equipo Valor” completan toda la investigación. Grimer de Alola estará disponible en el GO Fest 2020 si un millón de jugadores del “Equipo Sabiduría” completan toda la investigación.

estará disponible en el GO Fest 2020 si un millón de jugadores del “Equipo Sabiduría” completan toda la investigación. Ferroseed estará disponible en el GO Fest 2020 si un millón de jugadores del “Equipo Instinto” completan toda la investigación.

Si completas toda las tareas investigación tendrás acceso al desafío de combate élite del GO Fest, el cual se basa en una serie de pruebas más complejas. Además, desde el 12 de julio a las 11:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. (hora de España) habrá un evento de combates temáticos.

Semana 3 del Pokémon GO Fest

La tercera semana de este evento aniversario dará inicio a partir del 17 de julio hasta el día 22 de julio a las 10:00 p.m. (hora de España) y estará enfocada en la “Amistad”.

Tendrás una tarea de investigación temporal en donde te enfrentarás contra un Raichu de Alola y un Petilil .

en donde te enfrentarás contra un y un . Algunos Pokémon veraniegos aparecerán en estado salvaje, huevos e incursiones.

Bellsprout shiny estará disponible .

. Pikachu Veraniego volverá a estar disponible en Pokémon GO.

volverá a estar disponible en Pokémon GO. Litwick estará disponible en el GO Fest 2020 si un millón de jugadores del “Equipo Valor” completan toda la investigación.

estará disponible en el GO Fest 2020 si un millón de jugadores del “Equipo Valor” completan toda la investigación. Dratini estará disponible en el GO Fest 2020 si un millón de jugadores del “Equipo Sabiduría” completan toda la investigación.

estará disponible en el GO Fest 2020 si un millón de jugadores del “Equipo Sabiduría” completan toda la investigación. Togetic estará disponible en el GO Fest 2020 si un millón de jugadores del “Equipo Instinto” completan toda la investigación.

Como ves, julio estará cargado de eventos que no te podrás perder. Así que prepárate para demostrar que eres el mejor entrenador Pokémon. ¿Lo mejor de todo? No tendrás que salir de tu casa. Así que cuéntanos, ¿te ha gustado lo que el verano tiene preparado para ti en Pokémon GO? Tu opinión nos importa, háznosla saber en los comentarios.

Fuentes | Pokémon GO, Pokémon GO Fest