Pokémon GO no se podrá jugar con root, ahora detecta TWRP

¿Has rooteado tu móvil? Pues atento, porque podrías ser baneado de Pokémon Go. Sí, y es que aunque no estes haciendo trampa en el juego, el tan solo haber utilizado un root para obtener alguna aplicación o modificar tu móvil podría poner en peligro tu cuenta. Pues Niantic ha mejorado su sistema de seguridad por lo que no se podrá jugar Pokémon GO con root, ahora detecta TWRP.

Esto confirma la lucha de Niantic para eliminar a todos los usuarios tramposos que sacan provecho con alguna modificación de su móvil. Un ejemplo podría ser el GPS, pues los usuarios modificaban su ubicación para obtener Pokémon exclusivos.

¿Cuál es el problema de Pokémon Go con los roots?

La sanción por parte de Niantic está bastante clara, pues esta consiste en bloquear a todos los usuarios que se le detecte un root en el teléfono. ¿Cómo lo hace? Pues la última actualización de Pokémon Go trae consigo un método de detección que burla los permisos de acceso al sistema de archivos para buscar la existencia un TWRP.

Y si que los burla, porque Pokémon GO logra encontrar la carpeta TWRP incluso si no le das el permiso a la aplicación para leer el almacenamiento del móvil, pues registra todo el almacenamiento del teléfono.

La busqueda de Pokémon GO tan solo consiste en comprobar la mera existencia de una carpeta TWRP en su almacenamiento y, si logra encontrarla, entonces el juego te bloqueará.

Si bien puedes estar utilizando una herramienta como Magisk para modificar a tu gusto el móvil que tengas, desde Androidphoria te recomendamos no arriesgar tu cuenta de Pokémon Go por esto. Y es que, aunque existen formas para “complicarle” a Pokémon Go la búsqueda del archivo TWRP, Niantic seguirá mejorando sus métodos para detectarlo.

Si de verdad eres un amante de Pokémon Go y no quieres perder todo lo que has avanzado en el juego, lo mejor es que juegues de forma legal. De lo contrario tendrías que empezar desde cero de nuevo. Pero cuéntanos, ¿tienes tu móvil rooteado, qué piensas hacer, dejarás de jugar a Pokémon Go? Tu opinión nos importa, háznosla saber en los comentarios.