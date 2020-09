Niantic marcó un antes y un después con el lanzamiento de Pokémon GO. La mecánica de este juego, que aprovecha la realidad aumentada para que parezca que estás cazando las conocidas criaturas de este universo como si estuvieran en el mundo real, provocó que millones de fans (y gente que no conocía el mundo Pokémon) se lanzasen en masa a la calle. Pues parece que algunos móviles dejarán de funcionar en la plataforma.

La compañía detrás del desarrollo del juego suele lanzar actualizaciones de forma periódica para cuidar a los usuarios que siguen jugando a Pokémon GO. Por ejemplo, hace muy poco añadieron una funcionalidad que permite mega evolucionar a tus Pokémon. Y ahora trabajan en una versión que no va a hacer gracia a todos los entrenadores.

In an upcoming update to Pokémon GO in October, we will end support for Android 5, iOS 10, and iOS 11, as well as iPhone 5s and iPhone 6 devices. Trainers with devices not specifically listed here will not be affected and don’t need to take any action.

