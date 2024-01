¿Te gustan los juegos de estrategia y defensa de torres? ¿Eres fan de la saga Plants vs. Zombies? Si la respuesta es sí, entonces estás de enhorabuena, porque ya puedes descargar Plants vs. Zombies 3 APK para Android gratis y disfrutar de la nueva entrega de este divertido y adictivo juego antes que nadie.

Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia es la tercera parte de la exitosa franquicia creada por EA y PopCap, que nos propone defender nuestro jardín de las hordas de zombis que quieren invadirlo. Para ello, contamos con la ayuda de diferentes tipos de plantas, cada una con sus propias habilidades y características, que tendremos que colocar estratégicamente en el terreno para frenar el avance de los muertos vivientes.

Algunos países ya pueden descargar Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia desde Google Play

Plants vs. Zombies 3 lleva en fase «pre-alpha» jugable al menos desde 2019. Desde entonces, ha pasado por múltiples versiones alfa y beta, donde ha sufrido un montón de cambios hasta llegar a ser lo que es ahora. Se espera que la versión final del juego salga a finales de este año en todo el mundo, pero Electronics Arts (los desarrolladores del juego) acaban de publicar una versión preliminar que ya se puede jugar en varios países.

Así pues, actualmente el juego se encuentra en fase de prueba en algunas regiones, como Reino Unido, Países Bajos, Australia y Filipinas. Si vives en uno de esos países, puedes ir a Google Play Store y descargarlo. ¡Sin complicaciones!

Si no estás en uno de los países donde Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia ya está disponible, tienes que seguir esperando al lanzamiento. Pero si no quieres esperar a que llegue a tu país, puedes descargar el archivo APK y jugarlo en tu dispositivo Android sin ningún problema. Eso sí, ten en cuenta que se trata de una versión preliminar y que puede contener errores o fallos.

Cómo descargar el APK de Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia – Última versión 2024

Pasos para instalar Plants vs. Zombies 3 APK en Android 1 de 2

Si quieres ser uno de los primeros en probar Plants vs. Zombies 3 APK para Android gratis, no lo dudes más y descarga el juego siguiendo estos pasos:

Pulsa este enlace para descargar el APK de Plants vs. Zombies 3.

Ve hacia abajo y pulsa el botón rojo de Download APK .

. Una vez que se haya descargado el APK, instala la aplicación SAI en tu Android . Te dejamos el cajetín de descarga abajo o puedes descargar su APK aquí.

. Te dejamos el cajetín de descarga abajo o puedes descargar su APK aquí. Abre la app SAI y selecciona Instalar APKs .

. Pulsa en Selector de archivos internos .

. Elige el APK de Plants vs. Zombies 3 que acabas de descargar y toca en Seleccionar .

. Presiona en Instalar .

. Espera a que termine la instalación y luego te pedirán que le des permiso a SAI de instalar apps en tu Android. Otórgaselo para finalmente pulsar otra vez en Instalar.

¡Listo! Ya tienes Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia instalado en tu móvil. Para jugarlo, no necesitas VPN ni crearte una cuenta. Solamente tienes que poner tu fecha de nacimiento (para verificar que cumples con la edad mínima requerida) y descargar algunos archivos adicionales necesarios.

Si tuviste algún problema durante la descarga o instalación de Plants vs. Zombies 3 en Android, coméntanoslo aquí abajo para ayudarte.