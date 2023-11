Si has jugado a Vampire Survivors, el popular juego de supervivencia y terror, sabrás que la muerte es una parte inevitable del juego. Sin embargo, algunos jugadores han reportado un extraño bug que les impide morir, incluso cuando han llegado al minuto treinta (momento en el que la muerte aparece para acabar con la partida).

¿Qué significa esto y cómo se puede solucionar? Pues realmente se trata de un mal funcionamiento del juego que se puede forzar al utilizar ciertas combinaciones de objetos y mejoras que te hacen literalmente invencible. ¡Ni una manada de muertes podrá matarte! Pero no te preocupes, no estás atascado para siempre en la partida ni perderás tu progreso.

¿Qué debo hacer si no puedo morir en Vampire Survivors?

En primer lugar, hay que aclarar que este bug no es una ventaja, sino un inconveniente. Al no poder morir, el jugador se queda atrapado en el mismo nivel, sin poder avanzar ni escapar de los enemigos que le persiguen. Además, el juego se vuelve aburrido y frustrante, ya que al llegar a ese punto no queda ningún desafío ni recompensa por conseguir.

La causa exacta de este bug es desconocida. Se cree que es debido a la óptima utilización de todas las mejoras, combinaciones y objetos del juego, pero muchos dicen que es más bien un glitch. Sea como sea, la solución es muy sencilla: salir de la partida. Para ello, solo tienes que seguir estos pasos:

Toca el botón de Pausa que en la versión para móviles está en la esquina superior derecha.

que en la versión para móviles está en la esquina superior derecha. Presiona en Opciones .

. Selecciona Salir (es un botón rojo).

Al hacer esto conservarás todo el progreso, el oro y los logros obtenidos en la partida, puesto que salir de una partida es lo mismo que morir en Vampire Survivors. Así que no te preocupes y simplemente sal de la partida para seguir disfrutando del juego.

Y eso sería todo. Esperamos que esta información te haya resultado útil. Antes de irte, te recordamos que Vampire Survivors ya se puede jugar en cooperativo en Android e iPhone siguiendo los pasos adecuados. ¿A qué esperar para jugar a este divertido roguelike con tus amigos?