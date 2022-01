Los fanáticos de los juegos de mesas ya contaban con tres excelentes juegos de MONOPOLY disponibles para móviles en los que pueden convertirse en unos auténticos magnates inmobiliarios. Pero ahora, ha llegado un nuevo título que se puede descargar gratis desde la Play Store y App Store.

Se trata de MONOPOLY Tycoon, el aclamado simulador de PC basado en este fascinante juego de mesa. Con gráficos 3D totalmente renovados, en este título podrás crear tu propia ciudad haciendo negocios e inversiones inteligentes. ¿Quieres saber cómo descargarlo en Android e iOS? Pues enseguida te contamos.

MONOPOLY Tycoon, el clásico de PC llega a Android e iOS

Este nuevo MONOPOLY Tycoon ha sido desarrollado por el estudio Nvizzio Creations en colaboración con Hasbro (dueños de la marca MONOPOLY) y es un free-to-play que se puede descargar gratis tanto en Android como en iOS. Aquí abajo te dejamos los cajetines de descarga para que puedas instalarlo en tu móvil y así comenzar a disfrutar de este increíble videojuego.

Para avanzar en él, tendrás que hacer una gestión inteligente de tu capital y así saber qué edificios y construcciones son más importantes para el progreso y desarrollo de tu ciudad. MONOPOLY Tycoon tiene tres ciudades para construir: Atlantic City, París y Londres. En ellas podrás invertir en la construcción de hoteles, negocios, estructuras decorativas, casas, entre otros tipos de edificios.

Pero sin lugar a dudas una de las cosas que más te gustará de MONOPOLY Tycoon es su apartado estético. Olvídate del tablero plano típico de los juegos de mesa. En este título podrás navegar por el mapa 3D de tu ciudad en el que verás desde el tráfico de coches circulando hasta ciudadanos usando los edificios que tú has construido. Y si no sabes por dónde empezar, no te preocupes, para ayudarte estará el carismático Sr. MONOPOLY (ese del sombrero de copa negro) quien te aconsejará en cada una de tus inversiones.

No cabe duda que el nuevo MONOPOLY Tycoon para móviles será uno de los mejores juegos del año. Y si te gustan este tipo de juegos, échale un vistazo a esta selección de los 5 mejores videojuegos de mesas para Android.