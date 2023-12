Los 10 mejores RPG de estrategia para Android

Existen miles de juegos para distintos gustos, y un género en especial suele ser apreciado por muchos jugadores. Los RPG de estrategia tienen un sitio exclusivo en los corazones de los gamers, pues no solo suelen en la mayoría de los casos acompañarse de una gran historia, sino que ponen a prueba la capacidad de estrategia del jugador para salir triunfante ante cualquier desafío.

Si este estilo de juego te llama la atención y quieres descargar alguno en tu Android, quédate en este artículo. Conocerás los 10 mejores RPG de estrategia que están disponibles actualmente para tu móvil. Como suelen decir, en la variedad está el gusto, así que lee bien la premisa de cada título para ver cuáles te parecen más interesantes.

Arknights, un juego de defensa de torres desafiante

Arknights lleva cierta trayectoria como RPG de estrategia en la Play Store. Aunque no es tan antiguo como otros títulos, al menos tiene el suficiente tiempo para hacerse de una reputación. Este juego cuenta con sistema de gacha para obtener tu propio equipo de personajes, y te permitirá avanzar en la historia enfrentándote a múltiples enemigos. El estilo es de defensa de torres, en donde desplazas tus unidades por los diferentes caminos en el campo de batalla, con el propósito de evitar que los enemigos lleguen al destino.

A medida que avanzas en el juego, la dificultad también lo hace, exigiéndote no solo armar bien a tus personajes, sino a pensar en qué estrategia utilizarás para ganar. Arknights tiene la peculiaridad de reciclar a sus personajes: puedes encontrarte con la misma figura en diferentes rarezas y etapas de su vida. Los más adultos suelen poseer mayor categoría, lo cual resulta simpático, pues el propio juego te hace sentir que avanza el tiempo en su historia.

Brave Nine, un RPG de estrategia tradicional

Entre las opciones a elegir, también puedes considerar Brave Nine. El juego RPG de estrategia de este apartado brilla por su gran cantidad de personajes y diseño interesante, así como diferentes actividades con las cuales entretenerte. Tendrás no solo la historia principal, sino también muchas misiones semanales y mensuales para obtener recompensas jugosas.

Como todo juego RPG del momento, incluye el estilo anime que a muchos les gusta, al igual que un sistema de gacha con el cual obtener personajes. Son más de 300 mercenarios con los cuales jugar y cuyas armas tienen una historia. En cuanto al sistema de combate, sigue el clásico de estrategia en este tipo de juegos.

Disgaea 1 Complete, el popular juego de estrategia completo para Android

En su momento, Disgaea 1 fue una novedad bien recibida para los jugadores de PlayStation 2. No solo por su simpática historia y curiosos personajes, sino además por su sistema de combate por turnos como si estuvieses en un tablero de ajedrez.

Tanto si eres de los que vivió la experiencia por el 2003, o no, tienes la oportunidad de darle una probada a Disgaea 1 en su versión completa para Android. Cabe destacar que es un juego de pago, por lo que tendrás que desembolsar unos cuantos euros, pero te elimina la necesidad de comprar más nada dentro del juego una vez cancelas por primera vez.

Este juego además incluye ciertos elementos originales que no se vieron en su primera versión. Por ejemplo, cuenta con un sistema de combate en automático, para avanzar entre combates y subir de nivel con comodidad, así como un sistema de velocidad mucho más rápido que el original. Puedes guardar tu progreso en la nube, y, si quieres hacer trampa obteniendo todos los artículos de la tienda, también tendrás este truco al alcance.

Final Fantasy Tactics, otro título de la famosa franquicia que no decepciona

Los clásicos de Final Fantasy nunca se olvidan y, de hecho, siguen siendo de las mejores opciones para iniciarte en esta franquicia. Dentro del apartado de RPG de estrategias tampoco se quedan atrás, con su propio título en donde se pondrá a prueba tu juicio. El juego disponible en Android no solo conserva los elementos de la versión original, sino que además incluye novedades interesantes. Entre ellas, trabajos y misiones adicionales, más escenas animadas que te gustará ver, así como nuevos personajes.

Eso sí, ten presente que este juego no es para móviles de bajo presupuesto. Además, es pago. Si nada de esto te detiene, puedes darle una oportunidad y maravillarte con otra historia fantasiosa de las que sabe hacer Square Enix.

Fire Emblem Heroes, el RPG más querido de Nintendo hasta ahora

Con toda la intención de sacarle jugo a una de sus mejores sagas de videojuegos, Nintendo pone sobre la mesa Fire Emblem Heroes. Este juego free-to-play sigue el mismo estilo de estrategia que el original, introduciendo no solo algunos modos de juego nuevos, sino también una nueva historia original. En esta entrega, tienes la posibilidad de tener a todos los personajes de Fire Emblem en una sola cuenta, pero eso sí, esperando que la suerte te sonría en su sistema de gacha.

Aquí se mezcla la nostalgia con lo moderno, con una historia limpia, las mismas bandas sonoras de los títulos originales puestas en marcha, y un constante flujo de eventos y misiones para mantenerte entretenido dentro del mundo de Fire Emblem.

Heroes of Steel, un juego que se apega a lo clásico y retro sin perder encanto

Si en vez de irte por los juegos modernos que tratan de ponerse al día con lo que se prefiere hoy, prefieres intentar algo más retro, entonces Heroes of Steel te puede interesar. Y es que su diseño da justo en lo clásico tanto en la apariencia de los personajes como el de los calabozos.

Este título abarca cuatro historias, cada una con la posibilidad de ofrecerte hasta 120 horas de juego. Incluye además 8 diferentes clases de personaje para armar tu equipo, siguiendo el sistema de estrategia por turno clásico. Siendo tan sencillo, queda claro que su objetivo es despertar tu interés y entretenerte más que nada desde el desarrollo de su historia.

Neural Cloud, el RPG con tintes futuristas

Si te gustan los juegos con ambientación futurista y llena de robots, combinando la estrategia, entonces considera Neural Cloud. En este juego, que también incluye sistema de gacha para formar tu equipo, comandas un grupo de muñecas artificiales con poderes especiales, en un desafío por descubrir secretos ocultos.

El juego tiene su buena base de historia original, con eventos de temporada y un sistema de batalla estratégica que sigue lo clásico. Tienes que conocer las habilidades de tus personajes junto a sus fortalezas para ubicarlas en el sitio donde sabes que triunfarán sobre los enemigos. El diseño de personajes es bastante bonito, aunque no muy diferente a los anteriores con el estilo anime de toda la vida.

Path to Nowhere, la estrategia se basa en encarcelar a los prisioneros más viciosos

Con un sistema de juego de defensa de torres mezclado con el clásico RPG de estrategia similar a Arknights, este título se diferencia por su estilo e historia, en donde tú como protagonista tienes la misión de encarcelar a las personas más peligrosas en el mundo. Irónicamente, también estos mismos personajes formarán parte de tu equipo, elegidos mediante un sistema de gacha con eventos limitados en donde ves diferentes personajes. Patch to Nowhere es un juego gratis, con mini compras incluidas.

Shining Force Classics, tres historias en una sola entrega de SEGA

Para divertirte con las interesantes historias de la saga Shining de SEGA, puedes optar por este juego. Y es que une tres historias populares en un solo juego. Podrás jugar a Shining in the Darkness, Shining Force: The Legacy of Great Intention, al igual que Shining Force II. De la misma forma, los personajes de todos estos títulos estarán disponibles para que puedas armar el mejor equipo con el cual explotar al máximo tu estrategia.

El juego puede jugarse gratis o con una versión de pago en donde se excluyen los anuncios. El estilo es muy a lo retro, implementando sistemas modernos para hacer la jugabilidad mucho más entretenida, sin que pierda la esencia de todo RPG de estrategia.

XCOM 2 Collection, juega la experiencia completa

La última opción es igual de prometedora que las anteriores. XCOM 2 Collection te lleva al título original con el mismo nombre, solo que con todos los DLC incluidos en un solo juego para Android. No hay mucha diferencia con el estilo de juego de las demás opciones. Jugarás con un equipo especializado en combate, moviéndote por todo un campo de batalla de forma que tus unidades puedan atacar a sus enemigos y al mismo tiempo tener la oportunidad de ponerse a cubierto.

Mientras vas avanzando en los mundos, irás ganando experiencia para mejorar las habilidades de tu equipo. Si algo le suma un punto a esta opción, es que la personalización de los personajes es más amplia, así que se hace más entretenido verlos subir de nivel. Por ser un juego con mucho contenido en un solo sitio, es algo costoso, pero te asegura vivir la experiencia completa de XCOM 2 sin anuncios.

