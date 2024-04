Avanzar de Arena en Clash Royale es sin lugar a dudas una de las cosas más complicadas que tiene el juego, pues el emparejamiento suele ser uno de los peores, ya que en muchas ocasiones busca oponentes que pueden contrarrestar todas las cartas que tenemos en el mazo.

Si estás en la Arena 11 y quieres avanzar a la siguiente, te recomendamos seguir leyendo nuestro artículo. Aquí te mostraremos los 5 mejores mazos para la Arena 11, mazos que han sido formados pensando en las mejores cartas que están a disposición de los jugadores en la temible Electrovalle.

Los mejores mazos para ganar en Arena 11 en Clash Royale

Algunos de los mazos que verás a continuación, tienen diversas cartas evolucionadas (1 sola por mazo). Si hasta el momento no has podido conseguir fragmentos de evolución para aprovechar el poder de estas mejoras, no te preocupes, puedes reemplazar esa evolución con la carta común y corriente. Estamos seguros de que en las arenas siguientes, como por ejemplo la Arena 14, podrás hacerte con alguna que otra evolución.

Mazo 1 – Log bait defensivo

Caballero (evolucionado).

Barril de duendes.

Cohete.

Princesa.

Ejército de esqueletos.

Espíritu de hielo.

El Tronco.

Torre infernal.

Carta de Torre: Duquesa de dagas.

Consumo promedio de elixir: 3.3 unidades.

Mazo 2 – Ballesta terrorífica

Caballero (evolucionado).

Ballesta.

Bola de fuego.

Arqueras.

Esqueletos.

Espíritu de hielo.

El Tronco.

Torre Tesla.

Carta de Torre: Duquesa de dagas.

Consumo promedio de elixir: 3 unidades.

Mazo 3 – Montapuercos de ciclado rápido

Esqueletos (evolucionados).

Montapuercos.

Mosquetera.

Bola de fuego.

Gólem de hielo.

Espíritu de hielo.

El Tronco.

Cañón.

Carta de Torre: Duquesa de dagas.

Consumo promedio de elixir: 2.6 unidades.

Mazo 4 – Bait del Minero

Murciélagos (evolucionados).

Barril de esqueletos.

Megacaballero.

Minero.

Dragón infernal.

Pandilla de duendes.

Duendes con lanza.

Descarga.

Carta de Torre: Arquera.

Consumo promedio de elixir: 3.3 unidades.

Mazo 5 – Puercos al ataque

Reclutas Reales (evolucionados).

Puercos Reales.

Máquina voladora.

Bola de fuego.

Jaula del forzudo.

Electrocutadores.

Flechas.

Barril de bárbaro.

Carta de Torre: Duquesa de dagas.

Consumo promedio de elixir: 4.1 unidades.

Desde ya, te recomendamos conseguir la evolución del Caballero, pues es una de las cartas que más se utilizan dentro de esta Arena. Así mismo, deberías echarle un vistazo a estos trucos y consejos para Clash Royale, ¡te permitirán derrotar a los rivales de forma simple y rápida!