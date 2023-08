¿Quién dijo que los juegos móviles solo eran para desafiar nuestras habilidades y destrezas? En el mundo de los juegos para Android, existe un rincón especial diseñado para desencadenar risas y carcajadas.

A medida que los juegos para reír continúan cosechando popularidad en la plataforma Android, desvelaremos las joyas ocultas y los éxitos más destacados que te harán doblarte de risa en cualquier momento y lugar.

Ya sea rescatando a personajes extravagantes, enfrentando situaciones absurdas o resolviendo enigmas cómicos, estos títulos garantizan momentos de alegría desenfrenada desde la comodidad de tu móvil.

6 juegos para morir de la risa en Android

En la actualidad, existen plataformas que ofrecen entretenimiento sin parar. Por ejemplo, Roblox es un título multijugador con minijuegos divertidos para morirse de risa y algunos mundos virtuales de aventura y diversión. Sin embargo, no es el único lugar.

En la Play Store también es posible conseguir entretenimiento con un toque cómico. A continuación, puedes ver los juegos para reír de Android.

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Adéntrate en un mundo virtual repleto de ingenio y sátira con Turnip Boy Commits Tax Evasion. Se trata de un juego lleno de humor satírico donde podrás explorar la vida de Turnip Boy, un nabo desafiante que se embarca en una aventura única de evasión de impuestos y delitos menores.

A medida que avanzas, te encontrarás inmerso en mazmorras llenas de acertijos intrigantes, enemigos temibles y tesoros raros esperando ser descubiertos.

Pero eso no es todo, ya que podrás luchar contra enormes bestias y, al mismo tiempo, cuidar de un jardín al cultivar y cosechar diversas plantas.

Clusterduck

Si estás buscando una experiencia de juego extravagante y divertida, Clusterduck es la elección perfecta para ti. En este juego, podrás explorar un mundo donde criar patos se convierte en una odisea fuera de lo común, repleta de sorpresas y muchas risas.

Y no solo podrás criarlos y acompañarlos en su proceso, sino que además podrás coleccionar cabezas, alas y cuerpos de pato para mejorarlos con el tiempo.

Los niveles de rareza van desde inusuales hasta legendarios, brindándote infinitas posibilidades para crear combinaciones únicas y cómicamente extrañas.

Devolver Tumble Time

Devolver Tumble Time es otro divertido juego de Android donde podrás experimentar una amplia variedad de desafíos que pondrán a prueba tu ingenio y habilidades.

En este juego podrás controlar diferentes personajes en cada nivel y acumular puntos mientras resuelves puzles basados en la física. A medida que avanzas, los desafíos se vuelven más intrincados, lo que te garantiza horas de entretenimiento gratificante.

Con su diseño de niveles ingeniosos y variados, Devolver Tumble Time te proporcionará una experiencia de juego adictiva, ya sea resolviendo acertijos, apilando objetos o superando obstáculos.

Dumb Ways to Die 4

¿Listo para enfrentar situaciones cómicamente peligrosas? Dumb Ways to Die 4 te lleva a través de una serie de minijuegos en los que tu astucia y rapidez se pondrán a prueba para evitar situaciones tontas pero hilarantes.

En un mundo colorido y alocado, podrás explorar nuevas áreas llenas de peligros y desafíos emocionantes mientras rescatas a tus adorables frijoles.

Sin embargo, la diversión no se detiene ahí: cada área que explores te presentará minijuegos únicos que pondrán a prueba tus reflejos y habilidades.

There Is No Game: WD

¿Quieres reír hasta más no poder? There Is No Game: WD te sumergirá en un mundo de comedia y aventuras pixeladas.

A medida que interactúas con los elementos en pantalla, podrás resolver acertijos mientras exploras una narrativa llena de giros inesperados y momentos sorprendentes.

El sistema se burla de los convencionalismos de los juegos, con gráficos en 3D que son irónicamente planos y errores que se presentan como características intencionales. Es más corto que un juego MMORPG, pero te hará a reír como nunca.

Stumble Guys

Stumble Guys es otro de los mejores juegos para reír de Android. En esta oportunidad, te sumergirás en una caótica carrera de obstáculos donde el objetivo es tropezar y caer.

Así es, este juego te pone en la piel de un adorable personaje mientras compites contra otros 32 jugadores en desafíos tontos y caóticos.

Y, a medida que luchas a través de los niveles en ronda tras ronda, te enfrentarás a desafíos cada vez más hilarantes y absurdos.

Como verás, nuevamente Google Play Store se convierte en el escenario perfecto para descargar juegos graciosos y creativos que desencadenan la risa a través de situaciones cómicas, personajes extravagantes y diálogos absurdamente entretenidos. Y tú, ¿cuál prefieres?