¿Quieres sobresalir por sobre el resto de las personas al momento de subirte al escenario en Comedy Night? Pues qué mejor que tener un listado con los mejores chistes cortos para hacer reír a todos los presentes.

Investigando en Internet, hemos podido dar con los 50 mejores chistes cortos para contar en Comedy Night. Eso sí, la mayoría son muy simples y tontos, dos características que suelen llevarse muy bien dentro de este videojuego de Stand up.

Los 50 mejores chistes cortos para contar en Comedy Night

Antes de que te mostremos los chistes en cuestión, es necesario informarte que el mismo no solo está disponible para PC. Gracias a que sus desarrolladores recibieron el apoyo de millones de jugadores, decidieron lanzarlo tanto para Android como para iOS.

Si aún no lo has jugado porque no sabías que existía una versión para dispositivos móviles, ¿qué estás esperando? A continuación te dejamos los enlaces para que lo descargues en tu teléfono.

Chistes cortos, malos y tontos

Qué mejor que contar chistes que sean bien malos, pero divertidos al mismo tiempo. Estos que te mostramos aquí te vendrán como “anillo al dedo”.

Oiga, ¿el otorrino va por número? Van nombrando. Qué gran actor, pero no me cambie de tema.

¿Qué le dice un jardinero a otro? Nos vemos cuando podamos.

La mayor exportación de Australia son los boomerangs. También son la mayor importación.

Intenté organizar un torneo profesional de escondite, pero fue un completo fracaso. Los buenos jugadores son difíciles de encontrar.

El otro día vendí mi aspiradora. Lo único que hacía era acumular polvo.

¿Qué es rojo y tiene forma de cubo? Un cubo azul pintado de rojo.

Van dos ciegos y le dice uno al otro: Ojalá lloviera. Ojalá yo también.

Había un tipo que era tan borrachín que le llamaban “genio” porque cada vez que destapaban una botella aparecía.

Ramón, si supieras que voy a morir mañana, ¿qué me dirías hoy?, ¿Me prestas mil euros y mañana te los devuelvo?

Un chiste comunista no tiene gracia si no lo entiende todo el mundo.

Chistes cortos de animales

¿Te gustan los animales? Si tu respuesta es “sí”, estos chistes son perfectos para ti.

¿Qué hay peor que encontrarse un gusano en una manzana? Encontrarse medio.

¿De dónde sale la porcelana? De las porceovejas.

Me gustan los elefantes. Todo lo demás me parece irrelefante

¿Por qué no pueden hablar los dinosaurios? Porque están muertos.

¿Cuál es el animal más tonto de la selva? El oso polar.

¿Qué pasa si tiras un pato al agua? Nada.

¿Qué le dice un gusano a otro? Me voy a dar la vuelta a la manzana.

¿Cuáles eran los personajes de dibujos animados favoritos del capitán del Titanic? Timón y Pumba.

¿Qué hace una abeja en un gimnasio? Zumba.

¡Me acaba de picar una serpiente! ¿Cobra? No, gratis.

Chistes cortos de Jaimito

Los clásicos nunca pasan de moda, y un claro ejemplo de ello son los famosos chistes que tienen como protagonista al pequeño Jaimito.

Jaimito, ¿cuánto es 2 x 2? Empate ¿Y 2 x 1? ¡Oferta!

Jaimito, ¿cuál es la definición de telepatía? Un aparato de televisión para la hermana de mi mamá.

Jaimito, ¿qué has aprendido hoy en clase? Pues no lo suficiente mamá, ya que tengo que volver a ir mañana.

Jaimito, dime 5 animales de África. Cinco elefantes, profesora.

Jaimito, ¿qué harías si te estuvieras ahogando en alta mar? ¡Llorar para desahogarme!

¿Cuánto llevas ahorrado ya, Jaimito? Ceromil cerocientos cerocero euros.

Jaimito, tienes que decir dos palabras que tengan tilde. ¡Pues muy sencillo, Matilde y Clotilde!

Jaimito, ¿qué planeta va detrás de Marte? Miércoles.

En clase le preguntan a Jaimito: ¿De qué signo es tu madre? Pues debe de ser de exclamación porque se pasa todo el día gritándome.

¡Profe, me recuerdas al mar! ¡Ay, Jaimito, qué cosas tienes! ¿Por qué lo dices? ¡Porque me mareas!

Chistes cortos e inocentes con juegos de palabras

Confundir a las personas con chistes raros suele ser una excelente forma de romper el hielo en Comedy Night.

¿Qué le dice un techo a otro? Techo de menos.

Doctor, soy asmático, ¿es grave? No, es esdrújula.

Si los zombis se degradan con el paso del tiempo, ¿zombiodegradables?

En Hawái no te hospedan, te alohan.

¿Cuál es el colmo de un jardinero? Que siempre le dejen plantado.

¿Cómo se llama el hermano enfermo de Hello Kitty? Bron Kitty.

Soy celíaca. Encantado, yo Antoniaco.

Hay tres tipos de personas en el mundo: los que saben contar y los que no.

¿Cómo se llama el hermano vegetariano de Bruce Lee? Broco Lee.

Ayer fui al McDonald’s con cuatro amigos. Tres eran de sagitario. Y el cuarto de libra.

Chistes cortos para niños

¿El público de la sala de Comedy Night en la que te encuentras les gustan los chistes inocentes y para niños? Estos son sin lugar a dudas son los mejores.

¡Doctor, doctor, tengo un hueso fuera! Hágalo pasar, por favor.

¡Camarero! Este filete tiene muchos nervios. Normal, es que es la primera vez que se lo comen.

¡Estás obsesionado con la comida! No sé a qué te refieres croquetamente.

¿Sabes cómo se queda un mago después de comer? Magordito.

Parece que su tos está mejor. Sí, estuve practicando toda la noche.

¿Para qué va una caja al gimnasio? Para hacerse caja fuerte.

¿Qué le dice una iguana a otra? Somos iguanitas.

Oye, ¿cuál es tu plato favorito? Pues el hondo, porque cabe más comida…

Había una vez un chiste tan malo, tan malo que pegaba a los otros chistes.

¿Dónde cuelga Superman su supercapa? En superchero

Por otro lado, si quieres que tus chistes se escuchen fuerte y claro, te aconsejamos comprar un micrófono inalámbrico, esto te dará la posibilidad de destacar por sobre el resto de los jugadores al momento de contar chistes.

Sin nada más que agregar al respecto, en caso de que estos chistes no te hayan gustado, deberías echarle a estas 5 webs de chistes, allí encontrarás una enorme lista de chistes extremadamente graciosos, ¡no te lo puedes perder!