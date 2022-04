La llegada del Gran Minero a Clash Royale ha desatado un aluvión en lo que a desafíos y torneos respecta. Uno de los más esperados por parte de los usuarios, y al cual finalmente pueden acceder desde hoy, es el Torneo Real Queso Cup Golden Edition.

Si quieres ganar este torneo para hacerte con las jugosas recompensas, deberías utilizar mazos que te permitan arrasar en este modo de juego. Para tu suerte, nosotros te traemos los mejores mazos para ganar el Torneo Real Queso Cup de Clash Royale.

Estos son los 5 mejores mazos para el Torneo Real Queso Cup Golden Edition de Clash Royale

Antes de que te mostremos los mazos que deberías usar en este torneo, es importante aclarar que los mismos corresponden a la Temporada 34 de Clash Royale, ¿qué quiere decir esto? Que son los que más victorias registran en la nueva temporada del mes de abril de 2022.

Mazo 1: Log bait de campeones

Ejército de esqueletos.

Duende lanzadardos.

Pillos.

Barril de esqueletos.

Rey esqueleto.

Bola de fuego.

Barril de duendes.

Espejo.

Consumo medio de elixir: 3.3 unidades.

Pincha aquí para copiar el mazo.

Mazo 2: Noble esquelético

Esqueleto gigante.

Gigante noble.

Cazador.

Electrocutadores.

Pescador.

Espíritu eléctrico.

El Tronco.

Terremoto.

Consumo medio de elixir: 3.6 unidades.

Pincha aquí para copiar el mazo.

Mazo 3: Elixir de sobra

Trío de mosqueteras.

Bárbaros de élite.

Fantasma real.

Caballero dorado.

Recolector de elixir.

Espejo.

Barril de bárbaro.

Espíritu sanador.

Consumo medio de elixir: 4.1 unidades.

Pincha aquí para copiar el mazo.

Mazo 4: Distancia ofensiva

Duendes con lanza.

Horda de esbirros.

Guardias.

Minero.

Cañón con ruedas.

Mortero.

Bola de fuego.

El Tronco.

Consumo medio de elixir: 3.5 unidades.

Pincha aquí para copiar el mazo.

Mazo 5: Gólem renovado

Gólem

Bebé dragón.

Bruja nocturna.

Rey esqueleto.

Lápida.

Rayo.

Tornado.

Barril de bárbaro.

Consumo medio de elixir: 4.3 unidades.

Pincha aquí para copiar el mazo.

En caso de que algunos de estos mazos no te hayan servido, ya sea porque no sabes utilizarlos o porque no estás acostumbrado a jugar con estas cartas, te recomendamos echarles un ojo a estos mazos con Montapuercos.

Además, y gracias a las últimas actualizaciones que recibió el juego para Android, ahora puedes mejorar el rendimiento de Clash Royale en tu móvil, ¿cómo? Activando los 60 FPS en pantallas de 90 Hz o 120 Hz.

Sin nada más que añadir, recuerda que este torneo tiene límite de derrotas, por lo que tendrás que jugarlo con mucha paciencia para no echar a perder tus oportunidades.