¿Quieres descubrir qué tanto sabes sobre LoL? Si tu respuesta es “sí”, deberías darle una oportunidad a LoLdle, juego parecido a Wordle en el que tendrás que adivinar personajes.

Con una interfaz muy similar a otros juegos del estilo de Wordle que podemos encontrar en Internet, en LoLdle tendrás que utilizar las distintas pistas que aparecerán en la pantalla, pues las mismas te indicarán cuál es el campeón del día.

LoLdle, un Wordle que ningún fanático de League of Legends se puede perder

Como bien te mencionamos al principio del artículo, la jugabilidad de LoLdle es muy parecida a otras versiones de Worlde que podemos encontrar en Internet, como por ejemplo Footdle, el Wordle del FIFA Ultimate Team.

A medida que vayas poniendo los nombres de los campeones que creas que coincidan con las pistas, LoLdle te irá indicando qué tan cerca estás de adivinar al campeón del día.

Eso sí, en esta versión de Wordle en concreto, es necesario saber sobre el mundo de League of Legends, pues aquellos que no tengan idea de cuántos personajes tiene el juego, como así también de las habilidades que poseen los mismos, no tendrán ningún tipo de posibilidad de poder adivinar al campeón del día.

¿Cómo jugar a LoLdle?

Si quieres darle una oportunidad a este juego, no deberás descargar ninguna aplicación en tu móvil u ordenador, ya que cualquier persona puede acceder al mismo utilizando un navegador de Internet (LoLdle se aloja en una página web).

Lamentablemente, LoLdle no dispone de una versión en español, por lo que tanto el menú, como así también las pistas que irán apareciendo en la pantalla están en inglés.

Por último, pero no por eso menos importante, cabe destacar que este Wordle cuenta con 4 modos de juegos, así que tendrás la oportunidad de adivinar hasta 4 campeones por día, algo que sin lugar a dudas le da muchísima re-jugabilidad.

Enlace | LoLdle